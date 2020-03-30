Как сэкономить мобильный трафик, сидя дома?

Москвичи уже начали задаваться вопросом, как сократить расход мобильных данных, чтобы не остаться в самых не подходящий момент без заветных Гб. Вот несколько простых советов:

Сегодня еще одной неприятной новостью может оказаться уведомление, пришедшее на смартфон: «Ваш пакет интернета подходит к концу». И если раньше нам казалось это не возможным, то сейчас, когда интернет заменил нам офлайн встречи, курсы и любой другой досуг, такая ситуация вполне реальна.

Как же проконтролировать весь этот трафик и не потратить все накопленные Гб на однодневный киномарафон?

Разберитесь с фоновыми приложениями

С приходом в нашу жизнь такого явления, как «удаленная работа», WhatsApp и Facebook в смартфоне работают 24/7. И это минимум из всего многообразия приложений в смартфоне среднестатистического москвича. Посмотрите, в какие приложения вы не заходили с прошлой недели, а фоновый режим для них все еще актуален, и завершите работу. Так, вы прекратите поток обновлений и поможете уменьшить расход лимита.

Ограничьте доступ к соцсетям

Период изоляции – самое время обратить внимание на свое активность в соцстях. Сегодня все больше популярности набирает такая функция, как «Экранное время». Просто добавьте суточные лимиты на соцсети в настройках своего смартфона и подумайте, чем вы займетесь дома вместо просмотров видео в TikTok. Единственное, такая функция пока актуальна только для iOS.

Это не только поможет вам оградиться от негатива в разгар пандемии. Но и значительно сэкономит трафик. Хотя, некоторые операторы сегодня предлагают безлимит на соцести. Так, например, у Tele2 на тарифах «Везде онлайн», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», вам не придется расходовать пакет интернета при пользовании «ВКонтакте», «Одноклассниками», Facebook и Instagram. Кроме того, трафик не учитывается в мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам».

Используйте Wi-Fi для просмотра фильмов

Количество пользователей онлайн-кинотеатров в условиях эпидемиологической обстановки продолжает расти. И хоть многие платформы сейчас стремятся разгрузить сети (как, например Netflix, который начал снижать скорость передачи данных в Европе), видео-контент все равно требует подпитки гигабайтами. Для сокращения расходования пакета интернета старайтесь подключаться к Wifi сети на время киномарафона. Либо пользуйтесь сервисами операторов – на таких площадках коллекция фильмов и сериалов не уступает даже самым популярным платформам, интернет-трафик вашего тарифного плана не расходуется. Так, к примеру, просмотр фильмов и сериалов в Tele2 TV позволяет абонентам оператора не считать гигабайты и не думать, хватит ли их на просмотр фильма.

Это только часть полезных лайфхаков, которые точно помогут вам сэкономить пакет интернета на время изоляции. Но даже если и с их помощью гигабайты будут утекать со стремительной скоростью, то сидите дома #подругимправилам. С 28 марта по 5 апреля 2020 года за каждый день дома Tele2 автоматически начислит клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и будут действовать в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции. При этом даже если вы вышли в магазин или пошли выкинуть мусор, то это не вычеркнет вас из списка счастливчиков, которым перечислят дополнительные Гб. Помните, что главное это здоровье вас и ваших близких!