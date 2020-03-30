2020-03-30T18:54:59+03:00
Общество

«Поуехали»: вместо классических для понедельника пробок в Москве - 1 балл

По данным Дептранса трафик автомобилей сократился на 70 процентов, за сутки из города уехали и не вернулись 120 тысяч автомобилей
Анастасия ВАРДАНЯН
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В воскресенье город безвозвратно покинули 120 000 автомобилейВ воскресенье город безвозвратно покинули 120 000 автомобилейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Машин на дорогах Москвы стало заметно меньше еще три недели назад. Но рекордным по снижению трафика стал понедельник, 30 марта. Первый официальный день всеобщей самоизоляции разгрузил дороги мегаполиса до 1 балла. Традиционно, по понедельникам город стоит в пробках в 4-8 баллов.

- Дороги в Москве сегодня стали свободнее на 70%, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Это вполне объяснимо. Текущая неделя – нерабочая и большинство москвичей остались дома. Еще одна причина сократившегося трафика связана с переездом горожан на дачи. Только в воскресенье город безвозвратно покинули 120 000 автомобилей.

Общественный транспорт тоже опустел. Автобусы, трамваи и поезда метро ходят полупустыми. Однако пока изменять расписание в Дептрансе не планируют.

Но кое-что все-таки изменилось. Пассажирам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Таблички с правилами уже появились в общественном транспорте. А на подходах к кассам начертили желтую разметку.

Трафик автомобилей сократился на 70 процентов

Трафик автомобилей сократился на 70 процентов

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По данным департамента транспорта Москвы на 30 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Трафик пассажиров и автомобилей упал на:

- 77% метро

- 69% наземный транспорт

- 59% пригородные электрички

- 56% каршеринг

- 48% такси

- 38% от общего количества личных авто

- 87% снижение количества ДТП

- 76% поездки на автобусах из Московской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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