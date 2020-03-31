7 важных правил жизни

С 30 марта москвичи обязаны соблюдать новые временные правила для борьбы с коронавирусом. Теперь буквально от каждого жителя зависит, как Москва справится с опасной инфекцией. Главное - достаточно просто остаться дома! Об этом в своем блоге еще раз напомнил мэр Сергей Собянин.

«Решения, принятые Президентом и Правительством России, Правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-2019, - сообщил мэр. - Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали. Тем не менее крайне негативный разворот событий, который мы видим в крупнейших городах Европы и США, вызывает огромную тревогу за жизнь и здоровье наших граждан».

В течение ближайшей недели в Москве будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно будет ужесточаться необходимый в этой ситуации контроль.

В указе Собянина прописаны новые дополнительные ограничения (см. графику). При этом в разных странах, несмотря на более серьезные меры, ситуация продолжает оставаться очень напряженной. К примеру, в Италии закрыты не только границы страны, но и целые города. Везде действует запрет на любые мероприятия, закрыты все учреждения. На улицу можно выйти только к врачу или по работе, но и то не всем. В Южной Корее принят закон об уголовном преследовании лиц с подозрением на коронавирус, не желающих сдавать медицинские анализы. В Швеции любой, кто устроит мероприятие с участием более 50 человек, может быть оштрафован или заключен в тюрьму на срок до шести месяцев.

Давайте разберемся, какие правила жизни теперь нужно соблюдать в Москве. Внимание! Такие же меры действуют и в Московской области.

Правило № 1

Не менее 1,5 метра - такую социальную дистанцию обязаны соблюдать все жители Москвы с 30 марта и до окончания срока действия мер.

Где? На улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах в Москве и Московской области. При этом такие организации обязаны провести дополнительные действия по соблюдению этих мер - нарисовать специальную разметку, а также не допускать нахождения больших скоплений людей внутри помещения и рядом с ним.

Почему так? В официальной рекомендации ВОЗ говорится, что надо держаться от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. И даже если люди здоровы. Главное - не только обезопасить себя, но и снизить риск для других. Человек, может, уже болен коронавирусом, но разносит его во время бессимптомной стадии.

Какая цель? Остановить масштабное и быстрое распространение COVID-2019.

Правило № 2

Оставаться дома или в своем временном жилье обязаны все москвичи.

Где? В каждом районе, дворе, доме в Москве и Московской области. На улицу можно выйти только в ближайший магазин или аптеку, для выгула животных или выноса мусора в радиусе ста метров от места пребывания. Исключение - срочный визит к врачу или дорога на работу, если деятельность вашего предприятия не приостановлена указом.

Почему так? Никого запирать в четырех стенах не будут. Из квартиры выйти можно, но все же только при крайней необходимости. Жители Москвы обязаны выполнять только необходимые, жизненно важные действия и только максимально близко к своему дому или тому месту, где вы находитесь.

Какая цель? Нужно разорвать цепочку заболеваемости. Как говорят врачи, нет одинаковых иммунитетов, и степень тяжести заболевания может быть разной. К тому же любой человек может быть источником болезни, сам того не подозревая. Поэтому нужно проявить уважение к ближнему, остаться дома, ограничить себя в лишних выходах из дома.

Правило № 3

Въезд в город и выезд из него открыт. Указ не ограничивает права граждан на передвижение.

Где? В Москве и Московской области. Главное - нельзя без веской причины ездить и ходить по городу. Ограничения движения личного, служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрены.

Почему так? Чем меньше люди передвигаются по улицам, общаются друг с другом, бывают в соседних городах и поселениях, тем проще остановить распространение инфекции. Нужно постараться остановить коронавирус с помощью осознанности общества, а не по указке властей.

Какая цель? По сути, указ нацелен на тех жителей, которые не готовы ответственно соблюдать правила для борьбы с коронавирусом. Те, кто вопреки всем рекомендациям продолжает вести привычный образ жизни, сегодня ставят под угрозу здоровье и жизнь других людей. Против этого и направлены новые ограничения.

Правило № 4

Транспорт в городе продолжает работать в прежнем режиме. В том числе и услуги доставки.

Где? В Москве и Московской области.

Почему так? Людям нужны товары первой необходимости, например, хлеб, молоко, крупы, мясо, детское питание, мыло, антисептики. Все смогут воспользоваться доставкой продуктов и товаров без ограничений. Некоторым жителям нужно ездить на работу, если деятельность их предприятий не приостановлена указом.

Какая цель? Город продолжает привычную жизнь, хотя и в режиме повышенной готовности и при временных ограничениях.

Правило № 5

Пациенты с легкой формой COVID-2019 на дому бесплатно получат по назначению врачей антивирусные препараты.

Где? В Москве.

Почему так? Такие пациенты лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас в Москве, как и во всем мире, существуют рекомендованные противовирусные лекарственные препараты. Департамент здравоохранения Москвы также в ближайшее время выпустит список таких препаратов. Они будут бесплатно доступны в аптеках тем, у кого подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Информация об этом будет дополнительно опубликована на сайте Департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru). Личные сообщения также получат все, кто нуждается в таких лекарствах.

Какая цель? Нужно сделать так, чтобы система здравоохранения справилась со вспышкой инфекции. Поэтому в больницы привозят в первую очередь тяжелых пациентов. А тем, кто лечится дома, лекарства доставят к порогу. Кстати, для профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Доставку бесплатных лекарств поручат скорой помощи, сотрудникам поликлиник или волонтерам.

Правило № 6

Срок действия проездных билетов продлят тем, кто остается дома.

Где? В Москве и Московской области.

Почему так? Во время объявленных выходными пяти дней с 30 марта по 3 апреля жители обязаны остаться дома. При этом продление проездных положено только тем, кто за эти дни ни разу не проедет в общественном транспорте.

Какая цель? Жители без лишних забот сохранят уже оплаченные деньги за проездные. Билеты, записанные на «Тройку»: на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ будут продлены на те же пять дней, которые сделали выходными. Чтобы записать дополнительные дни, надо начиная с 6 апреля обратиться:

• в кассу метро (для билетов по «Тройке» на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней)

• на информационную стойку (для билетов по «Тройке» на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней)

• в киоски Мосгортранс (для билетов ТАТ).

С вопросами обращайтесь в контакт-центр «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона).

Правило № 7

Тем, кто сейчас потеряет работу, дадут дополнительные выплаты.

Где? В Москве.

Почему так? В нынешней непростой ситуации, к сожалению, некоторые останутся без работы. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Первый шаг - выплата. Ее начислят тем, кто на основании законодательства будет признан безработным. Компенсация составит 19 500 рублей. Нужно обратиться в службу занятости по телефону центра «Моя работа» - (495) 705-75-75 или с помощью онлайн-формы на сайте центра (https://czn.mos.ru). Те, кто уже имеет статус безработных на 31 марта, получат дополнительную выплату без заявления, автоматически.

Какая цель? Поддержать социально незащищенных жителей, помочь им пережить сложную ситуацию во время вспышки коронавирусной инфекции, дать им возможность найти новую работу.

ВАЖНО!

Спецпропуска из пункта 9.3 Указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будут определены отдельным документом Правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.