2020-03-30T22:40:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Троице-Сергиева лавра в первый день жесткого карантина: храмы открыты , но людей почти нет

Корреспондент «КП» в первый день нерабочей недели побывал в Троице-Сергиевой Лавре
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Еще недавно сюда съезжались толпы туристов и паломниковЕще недавно сюда съезжались толпы туристов и паломниковФото: Александр РОГОЗА
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Если вот так вдруг абстрагироваться от новостей последних недель, «обнулить» не несколько минут память, ненадолго зажмуриться, а потом вдруг раз! - резко открыть глаза, это все кажется полным сюром. Ты стоишь на большом поле брусчатки у стены Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, одном из главных туристических центров Центральной России. Еще месяц назад вокруг тебя щебетали бы сотни, тысячи туристов, на парковку то и дело заруливали экскурсионные автобусы. А сейчас я стою тут один. Вот прямо совсем один. Ближайший человек, который попадает в поле моего зрения (а я ведь намеренно кручусь-верчусь вокруг своей оси) - охранник у ворот Лавры.

И погода еще, что характерно, такая промозглая. Небо серое, тяжелое - того и гляди сейчас разрыдается.

И над всем этим звучит металлический голос: «…соблюдать режим самоизоляции. Помните, от вас зависит здоровье ваших близких».

Я уже потом увижу - звук идет с мегафона, который пригнездился на столбе у дороги. Запись повторяется каждые десять минут.

Храмы открыты , но людей почти нет Фото: Александр РОГОЗА

Храмы открыты , но людей почти нетФото: Александр РОГОЗА

На днях патриарх Кирилл призвал верующих на время карантина воздержаться от посещения церквей. Привел в пример святую Марию Египетскую, которая отмолила все свои грехи не в храмах, а удалившись от людей в пустыню. Однако Лавра все-таки не только религиозный центр, но и туристический. Многие едут сюда за архитектурной и исторической «эстетикой». Но это в «мирное время» хорошо, а сейчас… Владимир Путин из-за осложнения ситуации с коронавирусом объявил нерабочую неделю, но наш человек решил, что у него выдались внезапные каникулы длинной в почти полторы недели и поскакал тусоваться. О шашлычниках в московских и подмосковных парках мы уже писали. Но часть народа пошла дальше. Точнее, поехала дальше…

Лавра все-таки не только религиозный центр, но и туристический Фото: Александр РОГОЗА

Лавра все-таки не только религиозный центр, но и туристическийФото: Александр РОГОЗА

- У нас тут в субботу просто толпа людей была, весь день! - рассказывает продавщица магазинчика у Лавры, где торгуют пряниками, чаями, коврижками всякими вкусными и орехами.

Внутри сейчас кроме меня всего два человека. Тетенька кивает, что это тутошние, местные.

- А вот позавчера здесь у нас одни москвичи гостили, набирали наши сергиево-посадские сувениры пакетами. Прямо целыми семьями народ заходил. Наверное, дачники - разъезжались по своим загородным домам и в монастырь заворачивали. Правда, в воскресенье поток резко иссяк. Может, все резко поумнели.

В соседнем здании экскурсионного бюро скучает девушка. (Я так и не понял, зачем она сегодня на работе). Рассказывает, что автобусных групп здесь не было уже около двух недель. Это если про наших туристов говорить. Иностранцев не видели с февраля.

Торговля тоже прекращена Фото: Александр РОГОЗА

Торговля тоже прекращенаФото: Александр РОГОЗА

В самой Лавре тоже тишина. Пара человек в свечной лавке. По дороге к Успенскому собору и даже дальше, до старой колокольни, мне на встречу попадались три священника и всего одна женщина-мирянка лет пятидесяти. Да и то местная.

- Я живу неподалеку, - призналась дама. - Вышла подышать воздухом, решила свечку за здравие близких поставить.

Храмы, кстати, все открыты. Но людей в них совсем не много.

Выходишь за ворота и тебя снова обдает металлом: «…соблюдать режим самоизоляции…»

Время посидеть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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