2020-03-31T08:24:28+03:00
Общество

Губернатор Андрей Воробьёв: Это не праздники. Людям нужно находиться дома

В Подмосковье ввели новые меры борьбы с коронавирусом: жители могут выходить из дома только в экстренных случаях
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба Правительства МО.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба Правительства МО.
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Семья Кряжевых из Мытищ придерживается самоизоляции уже больше двух недель. Нет, никто из членов семьи, слава богу, коронавирусом не болен. Просто глава семейства Андрей вместе с женой и двумя детьми, сразу как только появились сообщения о росте числа заболевших в России, решил перейти в «домашний режим». Дети-школьники теперь учатся дистанционно, а оба родителя - папа-дизайнер и мама - менеджер по продажам - работают на удаленке.

- Из дома выходим только в магазин по большому счету, - рассказывает мужчина. - Руки моем часто. Иногда, раз в два-три дня, в вечернее время, когда людей на улице нет, выходим погулять около дома. Точнее, выходили. Ближайшие дни посидим дома, раз уж ситуация требует…

В ночь на понедельник в Московской области и Москве ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Случаев заражения все больше. (По состоянию на 30 марта в Подмосковье уже 119 заболевших.) Чтобы не допустить активного распространения COVID-2019, нужно на какое-то время свести контакты между людьми до минимума. А еще лучше просто их исключить. И если раньше губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввел режим домашней самоизоляции для жителей из групп высокого риска заражения - пожилых старше 65 и людей с хроническими заболеваниями, то теперь оставаться дома должны уже все граждане без исключения. Пока эти меры рассчитаны на ближайшую неделю, которая ранее была объявлена нерабочей.

Ограничительные меры оправданны и необходимы

- Президент очень подробно и доходчиво объяснил, чем вызвана нерабочая неделя, - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Это совсем не праздники, людям нужно обязательно находиться дома. Сегодня передвижение возможно, но только в случае крайней необходимости. Мы все прекрасно понимаем, что по-другому нельзя.

На территории Московской области вводится так называемая социальная дистанция - 1,5 метра. То есть людям не стоит приближаться друг к другу ближе, чтобы исключить возможность заражения. Исключение сделано только для поездок в такси. Во всех организациях, которые сохраняют рабочий режим (см. «Конкретно»), должны появиться специальные разметки.

Впрочем, самое главное правило - все жители должны на ближайшие несколько дней остаться дома. В подмосковном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснили, в каких случаях могут быть исключения:

- если человек обратился за экстренной медицинской помощью,

- если есть прямая угроза его жизни и здоровью,

- если человек не приостановил свою работу, он может следовать к месту работы и обратно,

- также можно сходить в ближайший продуктовый магазин, банк или салон связи,

- выгулять домашнее животное на расстоянии не более чем 100 м от дома,

- вынести мусор.

Что будет работать, а что нет на выходной неделе. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что будет работать, а что нет на выходной неделе.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМЕ»

Губернатор Андрей Воробьёв отметил: в области на всех уровнях ведется активная работа, чтобы остановить распространение болезни и избежать тяжелых последствий для заболевших граждан.

- Мы направили значительные ресурсы, чтобы в ряде городов открыть более тысячи инфекционных коек, - рассказал губернатор. - Продолжаем закупать оборудование, прежде всего аппараты ИВЛ, а также костюмы и защитные средства для медицинского персонала.

Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что сейчас самая большая нагрузка ложится на врачей и на правоохранительные органы.

После введения новых мер в Мытищах патрульные нескольких экипажей, которые выехали следить за соблюдением режима, ошибочно сообщили в громкоговоритель о введении комендантского часа. Губернатор признал, что сотрудники полиции допустили оплошность - никто комендантский час не вводил, однако поддержал их.

- Сейчас на полицейских ложится серьезная, сложная работа. Вчера у нас был эпизод, связанный с тем, что два или три экипажа сказали, что введен комендантский час. Конечно, ребята заступили. Но на самом деле прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые помогают больным. А знатокам юриспруденции - не спекулировать на этой теме. Полиция делает очень важную, сложную работу, - подчеркнул Андрей Воробьёв.

ВАЖНО!

Горячая линия Московской области по коронавирусу 8 (800) 550-50-30.

Горячая линия министерства соцразвития Подмосковья по вопросам труда и занятости 8 (498) 602-06-99.

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