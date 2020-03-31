Губернатор Андрей Воробьёв: Это не праздники. Людям нужно находиться дома
Семья Кряжевых из Мытищ придерживается самоизоляции уже больше двух недель. Нет, никто из членов семьи, слава богу, коронавирусом не болен. Просто глава семейства Андрей вместе с женой и двумя детьми, сразу как только появились сообщения о росте числа заболевших в России, решил перейти в «домашний режим». Дети-школьники теперь учатся дистанционно, а оба родителя - папа-дизайнер и мама - менеджер по продажам - работают на удаленке.
- Из дома выходим только в магазин по большому счету, - рассказывает мужчина. - Руки моем часто. Иногда, раз в два-три дня, в вечернее время, когда людей на улице нет, выходим погулять около дома. Точнее, выходили. Ближайшие дни посидим дома, раз уж ситуация требует…
В ночь на понедельник в Московской области и Москве ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Случаев заражения все больше. (По состоянию на 30 марта в Подмосковье уже 119 заболевших.) Чтобы не допустить активного распространения COVID-2019, нужно на какое-то время свести контакты между людьми до минимума. А еще лучше просто их исключить. И если раньше губернатор Московской области Андрей Воробьёв ввел режим домашней самоизоляции для жителей из групп высокого риска заражения - пожилых старше 65 и людей с хроническими заболеваниями, то теперь оставаться дома должны уже все граждане без исключения. Пока эти меры рассчитаны на ближайшую неделю, которая ранее была объявлена нерабочей.
Ограничительные меры оправданны и необходимы
- Президент очень подробно и доходчиво объяснил, чем вызвана нерабочая неделя, - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Это совсем не праздники, людям нужно обязательно находиться дома. Сегодня передвижение возможно, но только в случае крайней необходимости. Мы все прекрасно понимаем, что по-другому нельзя.
На территории Московской области вводится так называемая социальная дистанция - 1,5 метра. То есть людям не стоит приближаться друг к другу ближе, чтобы исключить возможность заражения. Исключение сделано только для поездок в такси. Во всех организациях, которые сохраняют рабочий режим (см. «Конкретно»), должны появиться специальные разметки.
Впрочем, самое главное правило - все жители должны на ближайшие несколько дней остаться дома. В подмосковном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснили, в каких случаях могут быть исключения:
- если человек обратился за экстренной медицинской помощью,
- если есть прямая угроза его жизни и здоровью,
- если человек не приостановил свою работу, он может следовать к месту работы и обратно,
- также можно сходить в ближайший продуктовый магазин, банк или салон связи,
- выгулять домашнее животное на расстоянии не более чем 100 м от дома,
- вынести мусор.
Что будет работать, а что нет на выходной неделе.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
«НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМЕ»
Губернатор Андрей Воробьёв отметил: в области на всех уровнях ведется активная работа, чтобы остановить распространение болезни и избежать тяжелых последствий для заболевших граждан.
- Мы направили значительные ресурсы, чтобы в ряде городов открыть более тысячи инфекционных коек, - рассказал губернатор. - Продолжаем закупать оборудование, прежде всего аппараты ИВЛ, а также костюмы и защитные средства для медицинского персонала.
Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что сейчас самая большая нагрузка ложится на врачей и на правоохранительные органы.
После введения новых мер в Мытищах патрульные нескольких экипажей, которые выехали следить за соблюдением режима, ошибочно сообщили в громкоговоритель о введении комендантского часа. Губернатор признал, что сотрудники полиции допустили оплошность - никто комендантский час не вводил, однако поддержал их.
- Сейчас на полицейских ложится серьезная, сложная работа. Вчера у нас был эпизод, связанный с тем, что два или три экипажа сказали, что введен комендантский час. Конечно, ребята заступили. Но на самом деле прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые помогают больным. А знатокам юриспруденции - не спекулировать на этой теме. Полиция делает очень важную, сложную работу, - подчеркнул Андрей Воробьёв.
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Горячая линия Московской области по коронавирусу 8 (800) 550-50-30.
Горячая линия министерства соцразвития Подмосковья по вопросам труда и занятости 8 (498) 602-06-99.