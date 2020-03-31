Закрытие букмекерских контор в Москве и Московской области в период карантина: почему закрывают и до какого числа

В столице закрыли театры, фитнес-клубы, бассейны, кафе, торговые центры, парки. Москвичей обязали до 3 апреля быть на самоизоляции, что означает почти полный запрет на выход из квартиры. Исключениями стали только пять пунктов: поход на работу, за продуктами или лекарствами, необходима медицинская помощь, выгул собаки, вынос мусора.

Пока все сидят дома, на этом фоне работали букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Выглядело это даже, по словам мэра города, странно. У некоторых же людей эти конторы создавали ненужный соблазн выйти - нарушить домашний режим.

- Поэтому с сегодняшнего дня (31 марта) эти конторы тоже должны приостановить работу – до особого распоряжения, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. - В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.

Напомним, что в столице в связи с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин принял еще одно важное решение для собственников жилья - отменил с 1 апреля по 30 июня 2020 года платежи за капремонт. Связано это с тем, что проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же сейчас важно остановить распространение коронавирусной инфекции, а уменьшения нахождения посторонних людей в подъездах как раз повысит эффективность режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

- В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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