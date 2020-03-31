Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: для дезинфекции стоков поставят специальную установку

Рядом с будущей инфекционной больницей в Новой Москве началось строительство установки для дезинфекции канализационных стоков.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское возводится современный медицинский центр для заражённых опасной инфекцией. По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз официально подтвержден у 1226 человек, из них 70 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 11 человек. Это пожилые люди в возрасте от 69 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями.

Инфекционный центр в Новой Москве готовится принять первых больных коронавирусом ориентировочно через три недели.

Строительство больничного комплекса идет в ударном темпе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Особое внимание мы уделяем санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщил сегодня, 31 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. - Все канализационные стоки будут первым делом очищаться и обеззараживаться на территории самой больницы, только после этого они будут выводиться на локальные очистные сооружения. Мы уже начали строительство установки для дезинфекции стоков, сейчас готовим фундамент для установки резервуаров».

По его словам, новая больница представляет собой автономный комплекс. Несмотря на инфекционный профиль, здание оснастят для оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи.

«Помимо очистных сооружений, в больнице будет работать собственная кислородная станция, - сказал Андрей Бочкарев. - Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, воздух будет проходить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату. И еще раз подчеркну, эта больница не является временной, ее срок службы рассчитан на несколько десятилетий».

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 223 койки реанимации. При необходимости - расширение до 656 коек и трансформация каждой койки под реанимационную в течении 24 часов.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

В отделениях - порядка 100 тыс. единиц оборудования, в т. ч. 25 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели.

Всего - 50 одноэтажных лечебных и диагностических корпусов, а также 14 секций общежитий в 2 - 3 этажа для одновременного проживания около 1 300 человек.

Инфекционный центр в Новой Москве готовится принять первых больных коронавирусом ориентировочно через три недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысячи единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- проложат 26 км постоянных и временных дорог, 5 км внешнего ограждения, а также порядка 70 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопроводы длиной более 11 км;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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