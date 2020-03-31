2020-03-31T12:29:45+03:00
Происшествия

У москвича украли телефон и маленькую собачку в пустом вагоне метро

Молодой человек уснул во время поездки, а проснувшись, не нашёл своего той-терьера
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
В последнее время количество пассажиров в метро резко сократилось, но как оказывается, это не повод оставлять без присмотра свои вещи и даже домашних питомцев.В последнее время количество пассажиров в метро резко сократилось, но как оказывается, это не повод оставлять без присмотра свои вещи и даже домашних питомцев.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В последнее время количество пассажиров в метро резко сократилось, но как оказывается, это не повод оставлять без присмотра свои вещи и даже домашних питомцев. В этом недавно на собственном примере убедился 31-летний Станислав. Пару дней назад молодой человек совершал поездку в столичной подземке, с ним был его четвероногий любимец породы русский той-терьер.

Собачка маленькая и поездки с ней в общественном транспорте никогда не доставляли проблем, питомец всегда спокойно сидел рядом. Пересев на кольцевую ветку, Станислав удивился, что в вагоне кроме него никого не было. Молодой человек облокотился на поручень и незаметно сам для себя уснул. Так прошло 4 часа. Проснувшись, Станислав огляделся вокруг себя, собаки нигде не было. Молодой человек решил позвонить на горячую линию, но не нашёл и своего телефона.

- 28 марта на горячую линию обратился житель города Москвы, сообщивший о пропаже его собаки и мобильного телефона во время поездки в Московском метрополитене, - сообщил kp.ru источник.

По данному факту в полиции проводят проверку, а Станислав волнуется за своего питомца и надеется на его скорейшее возвращение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Оперативный штаб: Около 40% заболевших в Москве - люди от 40 до 65 лет
Большинство москвичей начало соблюдать режим самоизоляции
МегаФон поддержит абонентов в условиях карантина
Сильный снегопад начнется в московском регионе после 18:00
Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти
Юристы прокомментировали меры самоизоляции в Москве
Московские школьники смогут пройти диагностику знаний онлайн
В Московской области подростка убило током
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ