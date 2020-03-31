У москвича украли телефон и маленькую собачку в пустом вагоне метро

В последнее время количество пассажиров в метро резко сократилось, но как оказывается, это не повод оставлять без присмотра свои вещи и даже домашних питомцев. В этом недавно на собственном примере убедился 31-летний Станислав. Пару дней назад молодой человек совершал поездку в столичной подземке, с ним был его четвероногий любимец породы русский той-терьер.

Собачка маленькая и поездки с ней в общественном транспорте никогда не доставляли проблем, питомец всегда спокойно сидел рядом. Пересев на кольцевую ветку, Станислав удивился, что в вагоне кроме него никого не было. Молодой человек облокотился на поручень и незаметно сам для себя уснул. Так прошло 4 часа. Проснувшись, Станислав огляделся вокруг себя, собаки нигде не было. Молодой человек решил позвонить на горячую линию, но не нашёл и своего телефона.

- 28 марта на горячую линию обратился житель города Москвы, сообщивший о пропаже его собаки и мобильного телефона во время поездки в Московском метрополитене, - сообщил kp.ru источник.

По данному факту в полиции проводят проверку, а Станислав волнуется за своего питомца и надеется на его скорейшее возвращение домой.