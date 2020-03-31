На время карантина 7 из 8 московских СИЗО перестанут принимать подозреваемых и осужденных

Новые ограничения, связанные с распространением коронавируса, коснулись и системы ФСИН. С 31 марта и «до особых указаний» в московских СИЗО вводится «режим особых условий». Начиная с сегодняшнего дня 7 из 8 следственных изоляторов не принимают новых подозреваемых, арестованных и осужденных.

Как рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний, «новеньких» будут размещать только в СИЗО-7, которое находится в районе Люблино, на улице Верхние поля.

- Новые условия нацелены на то, чтобы исключить возможность попадания вируса в закрытые учреждения системы ФСИН на территории Москвы, - пояснил «Комсомольской Правде» источник в ведомстве.

Итак, какие еще ограничения введены?

- Прием посылок и передач приостановлен.

- В суды, на очные ставки, допросы и прочие следственные действия арестантов больше не вывозят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

- Адвокатам и другим посетителям вход на территорию изоляторов временно запрещен.

- Сами сотрудники следственных изоляторов переходят на двухнедельный график работы. То есть, заступив на смену, человек будет в течение 14 дней находится на территории СИЗО не уезжая домой. Через две недели их сменят другие сотрудники.

Стоит напомнить, что свидания с родственниками в СИЗО запрещены еще с 16 марта.

«В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения», - говорится в сообщении пресс-службы ФСИН России.

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, на работу судов ужесточения режима в следственных изоляторах не сильно отразиться. Напомним, для первичного ареста обвиняемых и подозреваемых в суды доставляют из ИВС (изоляторов временного содержания), которые находятся в ведении МВД. Нынешние распоряжения по ФСИН на них не распространяются.

- Этих людей по-прежнему будут привозить в суды, - рассказала Солопова «КП». - Апелляции на решения районных судов по мере пресечения и так всегда проводятся в Мосгорсуде в режиме конференц-связи - обвиняемый участвует в заседании с помощью видеокамеры, которая установлена в СИЗО. Так что здесь для нас ничего не изменится. Есть еще процедура продления ареста. Но в Уголовно-процессуальном кодексе существует норма, которая гласит, что при наличии документа, подтверждающего невозможность доставки ранее арестованного (в данном случае это распоряжение по московским ФСИН, - Авт.), заседание можно провести в его отсутствие. Но при этом, конечно, обязательно должен участвовать адвокат обвиняемого.

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