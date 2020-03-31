2020-03-31T16:15:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Что будет с коммунальными платежами в Москве из-за коронавируса: Экономия на капремонте, расходы на воде и электричестве

За неделю на карантине придется раскошелиться. Рассказываем, что будет с коммунальными платежами в Москве из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Квартплата москвичей частично уменьшится из-за временной отмены платы за капремонт.Квартплата москвичей частично уменьшится из-за временной отмены платы за капремонт.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Москвичам-собственникам квартир в ближайшие три месяца не нужно будет платить взносы за капремонт. То есть квартплата частично уменьшится. Такое решение приняли столичные власти для поддержки жителей из-за ситуации с коронавирусом.

«На 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. - В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома. К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции».

Напомним, ранее от взносов на капремонт частично или полностью освобождались только льготники. Среди них - инвалиды, ветераны, жители старше 70 лет, многодетные семьи. Теперь скидку дадут всем, у кого жилье в собственности. С вопросами по оплате за капремонт владельцы квартир могут обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы по телефонам - (495) 379-75-32 и (495) 379-62-29.

ПОСЧИТАЕМ!

Москвичи нерабочую неделю целыми семьями круглосуточно сидят в своих квартирах. Больше всего расходов по двум строчкам в квартплате. Электричество - компьютеры, бытовая техника, телевизор, светильники. Вода - готовка, мытье посуды, уборка, душ, канализация.

Москвичи нерабочую неделю целыми семьями круглосуточно сидят в своих квартирах, потребление электричества и воды только возрастает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи нерабочую неделю целыми семьями круглосуточно сидят в своих квартирах, потребление электричества и воды только возрастает.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Давайте примерно посчитаем, на какую сумму может измениться платежка из-за коронавируса. Расчет для семьи из 4 человек в типовой панельной двушке за месяц с учетом недели до карантина и во время него. Конечно, конкретная сумма зависит от того, как часто пользуются домашними удобствами. Поэтому свою квартплату можете при желании пересчитать по домашним счетчикам, используя наш пример.

ПРИМЕР

Горячая вода (в месяц)

До карантина - 15 кубов. Тариф - 151,36 руб. за куб. Итого - 2270,40 руб.

Во время карантина - 19 кубов (больше примерно на 1 куб на человека). Тариф тот же. Итого - 2875,84 руб.

Переплата - 605,44 руб.

Холодная вода (в месяц)

До карантина - 12 кубов. Тариф - 30,87 руб. за куб. Итого - 370,44 руб.

Во время карантина - 20 кубов (больше примерно на 2 куба на человека). Тариф тот же. Итого - 617,40 руб.

Переплата - 246,96 руб.

Канализация

До карантина - 27 кубов (15 кубов горячая вода + 12 кубов холодная вода). Тариф - 21,20 руб. за куб. Итого - 572,40 руб.

Во время карантина - 39 кубов (19 кубов горячая вода + 20 кубов холодная вода). Тариф тот же. Итого - 826,80 руб.

Переплата - 254,40 руб.

Электричество (в месяц)

До карантина - около 600 рублей.

Во время карантина - примерно 1200 рублей.

Переплата - в два раза, то есть 600 рублей.

Взнос за капремонт (в месяц)

До карантина - около 900 рублей (за площадь примерно 50 «квадратов»). Тариф - 18,86 руб. за кв. метр общей площади.

Во время карантина - 0 руб. за 3 месяца.

Экономия - около 900 рублей за 1 месяц, 2700 рублей за 3 месяца.

ИТОГ

Квартплата (за месяц)

До карантина - примерно 7,5 тысяч рублей с учетом остальных услуг.

Во время карантина - около 8,3 тысячи рублей с учетом экономии на капремонте. Если бы капремонт остался в платежке, то более 9,2 тысяч рублей.

Переплата - около 800 рублей. Если не отменили бы взнос за капремонт, то более 1700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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