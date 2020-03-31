В Московской области за сутки от коронавируса вылечили еще трех человек

Еще три пациента благополучно вылечились от коронавирусной инфекции в больницах Подмосковья. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил Оперативный штаб Московской области.

«Все они были выписаны из стационарных отделений больниц после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - рассказали представители штаба.

Таким образом, число пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось до 17 человек. Стоит отметить, что за последние сутки в Подмосковье не зафиксировали ни одного нового заболевшего. В этом списке по-прежнему 119 случаев, как и было 30 марта.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что среди зараженных больше всего жителей городского округа Одинцово (16 человек). 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом - жители Раменского. По 8 представляют Красногорск и Ленинский городской округ (город Видное). По 6 - Истру и Мытищи. По 5 - Реутов и Химки. Всего случаи заражения отмечены уже в 29 муниципалитетах Московской области.

Сегодня постановлением губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье расширен список ограничений. Так, ЗАГСы временно регистрируют только факты рождения и смерти, остальные госуслуги оказывают только по уже поданным заявлениям. Кроме того, жителям запрещено посещать букмекерские конторы и пункты приема ставок.