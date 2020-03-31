2020-03-31T17:59:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московской области за сутки от коронавируса вылечили еще трех человек

При этом новых зараженных с 30 по 31 марта в подмосковных больницах не выявили
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
За последние сутки в Подмосковье не зафиксировали ни одного нового заболевшегоЗа последние сутки в Подмосковье не зафиксировали ни одного нового заболевшегоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Еще три пациента благополучно вылечились от коронавирусной инфекции в больницах Подмосковья. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил Оперативный штаб Московской области.

«Все они были выписаны из стационарных отделений больниц после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - рассказали представители штаба.

Таким образом, число пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось до 17 человек. Стоит отметить, что за последние сутки в Подмосковье не зафиксировали ни одного нового заболевшего. В этом списке по-прежнему 119 случаев, как и было 30 марта.

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что среди зараженных больше всего жителей городского округа Одинцово (16 человек). 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом - жители Раменского. По 8 представляют Красногорск и Ленинский городской округ (город Видное). По 6 - Истру и Мытищи. По 5 - Реутов и Химки. Всего случаи заражения отмечены уже в 29 муниципалитетах Московской области.

Сегодня постановлением губернатора Андрея Воробьёва в Подмосковье расширен список ограничений. Так, ЗАГСы временно регистрируют только факты рождения и смерти, остальные госуслуги оказывают только по уже поданным заявлениям. Кроме того, жителям запрещено посещать букмекерские конторы и пункты приема ставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В московском метро погибла пассажирка
BABA YAGA из будущего рассказывает, как справиться с вирусом
Оперативный штаб: Около 40% заболевших в Москве - люди от 40 до 65 лет
Большинство москвичей начало соблюдать режим самоизоляции
МегаФон поддержит абонентов в условиях карантина
Сильный снегопад начнется в московском регионе после 18:00
Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти
Юристы прокомментировали меры самоизоляции в Москве
Московские школьники смогут пройти диагностику знаний онлайн
В Московской области подростка убило током
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ