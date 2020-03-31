2020-03-31T20:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Официально: «Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке»

На самочувствии мэра не отразилось общение с главврачом клиники в Коммунарке
Светлана ВОЛКОВА
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Сергей Собянин побывал в больнице и пообщался с Денисом Проценко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСССергей Собянин побывал в больнице и пообщался с Денисом Проценко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Сегодня, 31 марта, стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, спасающий сейчас пациентов с коронавирусом, сам заразился опасной инфекцией. Об этом Денис Проценко написал на своей странице в соцсетях.

Напомним, в прошлый вторник, 24 марта, президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным побывали в больнице и пообщались с Проценко. После известия о болезни главврача пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность. «Все нормально, президент регулярно делает тест», - заявил Песков журналистам.

«Здоровье мэра в порядке», - сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

То есть на самочувствии президента и мэра общение с главврачом больницы никак не сказалось.

По данным оперативного штаба столицы, на сегодня, 31 марта, в городе диагноз коронавирус подтвержден у 1613 человек, из них 70 пациентов выздоровели. Всего в России зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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