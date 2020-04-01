Московский метрополитен опроверг информацию об отсутствии у сотрудников средств санитарной защиты

Появившаяся в СМИ информация о том, что сотрудники столичной подземки не обеспечены необходимыми средствами санитарной защиты, не соответствует действительности. Об этом 31 марта заявили представители профсоюза Московского метрополитена. По их словам, в метро сегодня принимаются беспрецедентные меры безопасности, а всем работникам пассажирской зоны выданы перчатки и дезинфицирующие средства.

Ранее некоторые интернет-издания со ссылкой на некоего Николая Гостева сообщили, что работники подземки жалуются на отсутствие элементарных средств защиты против коронавируса. Якобы у них нет даже мыла, маски их заставляют шить самостоятельно, а на медицинских осмотрах машинисты составов перед рейсами пользуются одним алкотестером на пятерых человек.

- Московский метрополитен не в первый раз опровергает сведения, публикуемые со слов Николая Гостева. Около полугода назад суд признал недействительной информацию одного из изданий, которое сослалось на Гостева, обязал ответчиков опубликовать опровержение, а также взыскал компенсации, - рассказал представитель профсоюза агентству ТАСС. - Мы как профсоюз будем призывать руководство Московского метрополитена добиваться уголовного преследования за вранье и клевету.

По словам собеседника агентства, машинисты перед выходом на смену проходят тщательный медицинский осмотр. Врачи сегодня обращают особое внимание на наличие у сотрудников признаков ОРВИ. При малейшем недомогании машинисты не допускаются к работе. Проверяют их и на следы алкоголя, при этом алкотестеры, которые используют врачи, - бесконтактные. Они даже не касаются человека, так что заразиться от них невозможно.

Кабины машинистов – самое безопасное место в метро: они закрыты и изолированы от пассажирских вагонов. В новых поездах кабины и вагоны оснащены современной системой кондиционирования с функцией очистки воздуха. В пассажирской зоне всем сотрудникам – кассирам, работникам службы безопасности, службы движения и других подразделений – выдали перчатки и дезинфицирующие средства для рук. Например, для кассиров закупили специальные медицинские санитайзеры, которые используют хирурги. Действие таких антисептиков длится 3 часа после нанесения.

Столичная подземка постоянно пополняет запас дезинфекторов – как для индивидуальной защиты, так и антисептических средств, которыми обрабатывают ручки дверей в вестибюлях, поручни эскалаторов и т. д. Только на прошлой неделе метрополитен закупил 21 тонну дезинфицирующих средств. Для сотрудников, работающих непосредственно с пассажирами, приобрели 793 пары защитных перчаток.

- В московском метро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов, и оно благодаря этому остается одним из самых безопасных общественных пространств, - отметил представитель профсоюза метрополитена. - Сейчас всем элементам инфраструктуры Мосметро, с которыми взаимодействует пассажир — ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов — уделяется особое внимание. Также постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов.