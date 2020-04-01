Андрей Воробьев: Мы освободим жителей многоквартирных домов от оплаты за капремонт на три месяца

В Московской области, как и в Москве, жители многоквартирных домов на три месяца освобождаются от платы за капитальный ремонт. Соответствующие постановления подписали губернатор Андрей Воробьёв и мэр Сергей Собянин.

«Мною принято решение об освобождении платы за капитальный ремонт всех многоквартирных домов на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года, рассказал Андрей Воробьёв. Может, для кого-то это и мелочь, но лучше, чтобы в это непростое время эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов».

В 2020 году в программу капремонта в Подмосковье включены 1630 многоквартирных домов. Запланированные работы позволят улучшить жилищные условия более чем 110 тысячам семей. Важно, что непосредственное участие в улучшении своих домов принимают сами жители. Именно они подписывают акты приемки сделанных работ по региональной программе капремонта проводится ремонт фасадов, кровель, инженерных систем, подвалов и фундаментов, устаревшее лифтовое оборудование меняют на современное. Так, с 2014 года в Подмосковье привели в порядок уже 12 тысяч многоквартирных домов и заменили более 10,3 тыс. лифтов.

«Мы сделаем так, чтобы принимаемые меры на срок капитального ремонта почти не повлияли, отметил Андрей Воробьёв. Понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий».

Кроме того, в постановлении губернатора идет речь и о некоторых дополнительных ограничениях, которые вводятся на территории Московской области для временного сокращения контактов между людьми. Так, на время режима самоизоляции органы ЗАГС в Подмосковье будут регистрировать только факты рождения и смерти, а также окажут госуслуги лишь по ранее поданным заявлениям. Также жителям Подмосковья запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. В этом году в программу капремонта включены 1630 многоквартирных домов Подмосковья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Потерявшим из-за коронавируса работу выплатят пособие

Понятно, что временные ограничения не чьято прихоть, а необходимость. Если говорить простым языком, нам всем нужно на какоето время замереть на одном месте и переждать, пока пройдет пик заболеваемости. Продолжать общаться в прежнем режиме, кататься на общественном транспорте, посещать клубы или парки сейчас значит позволить COVID2019 заражать все новых и новых людей. Однако режим самоизоляции поставил на «паузу» малый и средний бизнес. Некоторые работодатели, в свою очередь, вынуждены были временно распустить своих сотрудников. Поэтому многие на время карантина сидят без работы. Но жить же на что-то надо! В Московской области запустили дополнительные меры поддержки для таких граждан. Так, с 1 апреля вводятся новые выплаты по безработице для тех, кто не имеет возможности работать именно в связи с последними событиями.

«Основная цель поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса, объяснил Андрей Воробьёв. Дополнительную региональную доплату к пособию по безработице в размере до 15 тысяч рублей получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней».

Исключение только для тех, кого уволили за дисциплинарный проступок.

Чтобы получить пособие, нужно обратиться с пакетом документов в местный Центр занятости населения. Важно: приемы проводятся по предварительной записи. Подробная информация на сайте Минсоцразвития Московской области (msr.mosreg.ru) или по телефонам горячей линии: 7 (498)6020699.