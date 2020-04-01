Собянин поручил ускорить открытие коронавирусного стационара в ГКБ им. Спасокукоцкого

Развертывание коронавирусных стационаров в Москве осуществляется максимально возможными темпами. Пациентов с подозрением на инфекцию принимают уже восемь городских больниц, еще в нескольких идут работы по перепрофилированию. Мэр Москвы Сергей Собянин 1 апреля осмотрел ход работ по перепрофилированию лечебного корпуса № 6 городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого на улице Вучетича и поручил ускорить его открытие.

- Мы мобилизуем все возможные мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены, как федеральные, так и региональные клиники, и частные. Работа очень сложная. Непростая с точки зрения подготовки персонала, морального настроя на сложную работу. Необходима перестройка помещений, логистики, оснащение необходимым оборудованием. Такая работа проводится круглые сутки. Тысячи людей работают на объектах, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время началось перепрофилирование в корпусе № 6 ГКБ им. Спасокукоцкого. Число коек в корпусе увеличится с 225 до 328 (на 45%), также разворачиваются 24 реанимационных койки. При необходимости количество коек может быть расширено до 450. Все койки будут обеспечены кислородом.

- 7 апреля должны быть закончены ремонтные работы, а 13 планируете сдать? - уточнил мэр города у главврача.

- Да. Работы выполнены уже на 60%. Сейчас идет проведение медицинских газов (кислорода) в реанимации и палаты. Планируем сдать объект 13 апреля, - сказал Алексей Погонин, главный врач, ГКБ им. Спасокукоцкого.

В корпусе будет установлен компьютерный томограф, являющийся наиболее эффективным инструментом диагностики пневмонии. В приемном отделении будут изолированные боксы, раздельные входы для приема и выписки больных, а также раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

Палаты для пациентов оборудуют индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также системой обеззараживания помещений.

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Уже закуплены необходимые лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты.

Как и в других больницах, где лечат больных, пациенты будут получать специализированное сбалансированное высококалорийное 5-разовое питание. Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 15.00 до 20.00 в будние дни, а также с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00 в выходные и праздники.

Пациенты будут обеспечены высокоскоростным подключением к Wi-Fi.

Конкретно

Подготовка к приему пациентов с коронавирусом в корпусе № 6 ГКБ им. Спасокукоцкого:

- проводится увеличение количества палат путем перепланировки помещений;

- проведение медицинских газов (кислорода) в реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты;

- разделение корпуса на "чистые" и "грязные" зоны, установка дополнительных санпропускников (шлюзов), препятствующих распространению инфекции;

- установка душевых кабин для персонала, что повысит безопасность и увеличить комфорт работы медицинского персонала.

Кстати

В Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в восьми городских стационарах:

- ГКБ № 40 (Коммунарка),

- ИКБ № 1,

- ИКБ № 2,

- госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке,

- ДГКБ им. З.А. Башляевой,

- НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,

- ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова (новый Перинатальный корпус),

- ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.

К тому же в поселении Вороновское, в ТиНАО, в ближайшие недели будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек.

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