Из-за коронавируса летние веранды в Москве откроют 15 июня

Коронавирус вносит изменения в столичную жизнь каждый день. Уже понятно, что летние веранды не откроются 1 апреля, как это было в прошлые годы. Сейчас главное - не рисковать и беречь здоровье москвичей. В связи с этим власти города вынесли данный вопрос на обсуждение и приняли постановление о переносе начало сезона работы летних веранд и кафе с 1 апреля на 15 июня.

- Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции, - сообщили в мэрии Москвы.

Начинать монтировать летние веранды собственникам кафе и ресторанов разрешат не ранее 1 июня.

Не исключено, что к тому моменту могут появиться дополнительные стандарты. По тем, которые существуют, запрещена установка конструкций и павильонов, которые увеличивают площадь ресторана, в том числе за счет пешеходных дорожек. На летних верандах по-прежнему будет запрещено курить. В прошлом году открылось более 3000 летних веранд.

Стоит напомнить, что ранее в рамках режима повышенной готовности с 28 марта по 5 апреля 2020 в Москве временно приостановлена деятельность общедоступных ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, кроме доставки и работы на вынос. Некоторые кафе и рестораны готовят еду только для продажи через службы доставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрытие ресторанов в Москве из-за коронавируса: пиццу и роллы будут доставлять домой

Но некоторые заведения проведут дезинфекцию и распустят персонал (подробности)