Журнал о самочувствии для граждан Москвы в период карантина: кто должен будет заполнять и кому передавать

Каждый человек, прилетевший в Россию, теперь обязан ежедневно заполнять журнал о самочувствии и обязательно находиться в условиях самоизоляции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением коронавируса.

- Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, в том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина, - сказал Михаил Мишустин.

А как будут контролировать, находится человек дома или пошел подышать свежим воздухом вместо того чтобы заполнять журнал о самочувствии для граждан Москвы в период карантина? С помощью операторов связи. Мобильные операторы передадут информацию в госорганы и в МВД. Людей будут просить подтверждать свое нахождение дома и заполнять журнал самочувствия (в электронном виде, по запросу от «Госуслуг»).

Эти меры принимаются для того, чтобы исключить завозной коронавирус. Главное сейчас – не допустить распространение инфекции по стране.

- Без режима самоизоляции каждый носитель вируса за 30 дней заражает 406 человек. Находясь в режиме изоляции и снизив количество контактов до 75%, за 30 дней он заразит только 2,5 человека. Поэтому главный метод борьбы с коронавирусом, по сути, такой же, как и 100 лет назад. Это самоизоляция, - объяснил Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы.

В ближайшее время в Мосгордуме рассмотрят законопроект на установление административной ответственности за невыполнение требований в связи с введением на территории Москвы режима повышенной готовности. Административный штраф может быть в размере 4000 рублей, за повторное нарушение – 5000 рублей.

- У нас нет цели наказывать всех подряд. Более того, мы будем рады, если не будет выписано ни одного штрафа. Это будет означать, что все москвичи поняли серьезность угрозы и вместе помогают бороться с коронавирусом, - сказал Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы.

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