2020-04-01T13:37:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим лечения пациентов с коронавирусом на дому в Москве продлен до 6 апреля

Проходить лечение дома продолжают около 550 больных коронавирусом
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве порядок «домашнего лечения» был запущен 23 марта.В Москве порядок «домашнего лечения» был запущен 23 марта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В столице пациентам, которые переносят коронавирус в легкой форме, продлили режим лечения на дому до 6 апреля. Госпитализировать таких людей не имеет смысла. В Москве «домашнее лечение» проходят около 550 больных. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому. Порядок приняли решение продлить до 6 апреля. В настоящий момент около 550 человек проходят лечение на дому, - сказала Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что порядок «домашнего лечения» был запущен 23 марта. Как принимается решение: оставить больного дома или направить в больницу? Пациента осматривает врач и принимает соответствующее решение. В свою очередь, заболевший подписывает согласие о том, что он остается дома, что он обязуется не выходить на улицу. Обхитрить систему не получится: фотографию заболевшего загрузят в базу видеонаблюдения.

Если человек, почувствовав себя лучше, рискнет покинуть квартиру (то есть не будет соблюдать правила карантина), то его сразу же госпитализируют и лечиться дома уже не будет возможности.

Стоит отметить, что «домашнее лечение» не исключает врачебную помощь. На связи с пациентом находятся врачи телемедицинского центра. Если понадобится, то больному принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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