2020-04-01T13:48:33+03:00
Происшествия

В Москве легковушка снесла столб: водитель и пассажир чудом уцелели

Бетонная конструкция рухнула прямо на капот машины
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Александр ГЛУЗ
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Куда летел водитель этой "Лады", сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Днем в среду, 1 апреля, на большой скорости, двигаясь по улице 1 мая в посёлке Фабрики, водитель не справился с управлением . Машина выехала на тротуар и протаранила столб. Бетонная конструкция рухнула прямо на капот машины. Очевидцы сразу позвонили в службу спасения.

- По прибытию на место аварии выяснилось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, - рассказал старший смены, спасатель Московского авиацентра Антон Русанов. - Мы оцепили место ДТП, срезали столб, находящийся под электрическим напряжением. Водитель и пассажирка автомобиля выбрались из транспортного средства самостоятельно. Наша помощь им не понадобилась.

Пострадавших в ДТП увезла бригада скорой помощи. Сейчас на месте аварии работают коммунальные службы.

Тем временем в столичном департаменте транспорта 1 апреля сообщили о снижении числа аварий на 88 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с введением режима всеобщей самоизоляции, который действует в столице с 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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