В Москве из-за коронавируса могут оказаться без работы более 1 млн человек

В результате экономических последствий коронавируса в одной только Москве работы могут лишиться более 1 млн человек. Наиболее уязвимые отрасли — это общепит, как предполагают эксперты «Деловой России», там могут быть уволены 400 тыс. человек, предприятия развлечений и креатива (300 тыс.), фитнес и спорт (200 тыс), гостиницы (160 тыс.) выставки и индустрия здоровья (по 30 тыс.)

Московское отделение «Деловой России» подготовило предложения, как можно облегчить участь работающим в этих отраслях. В ближайшие дни они будут отправлены руководству столицы, сообщил «КП» пресс-секретарь отделения Алексей Лампси.

Предприниматели просят предоставить арендные каникулы, субсидии на оплату ЖКХ и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для всех предприятий пострадавших отраслей - сейчас получить такой кредит могут только ИП, микро- и малые предприятия.

Кроме того, они хотят, чтобы и в столице эпидемия была признана форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы, сейчас это сделано только в 32 регионах. Это затрудняет освобождение предпринимателей от обязательств, которые они не в силах выполнить.

Еще одно важное предложение поможет турбизнесу - приостановить норму о звездах для отелей. Сейчас, например, нет возможности обеспечить работу бассейна, а наличие бассейна — непременное условие для получения 5 звезд.

Для поддержки организаторов театральных постановок, концертов и выставок предлагается освободить их от возмещения сгоревших билетов, а вместо этого переносить мероприятия на другие даты. Или же субсидировать потери.

- Этой помощи, даже если московские власти согласятся с предложениями, для предпринимателей крайне недостаточно, - сказал «КП» член Генсовета «Деловой России», председатель совета директоров торговой системы "Фабрикант" Сергей Габестро. - Я буду считать, что помощь состоялась, когда увижу на своем счете деньги для выплаты зарплаты работникам, как это делается во многих странах. Не кредит, а прямое финансирование.

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