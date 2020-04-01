Полицейские задержали грабителя, напавшего на продавца с мачете

По горячим следам оперативникам удалось задержать вора, учинившего сегодня резню в одном из магазинов на Селигерской улице в Москве.

«В настоящее время преступник задержан, с ним работают следователи. Грабителем с мачете оказался 23-летний москвич Александр Л. Пока никаких пояснений своему поступку он не дал.» - рассказал Kp.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее KP.ru сообщили, о том, что неизвестный с мачете в руках напал на сотрудника продуктового магазина на севере Москвы. Грабитель едва не отсек продавцу кисть. Сейчас пострадавшим занимаются медики. Врачи пытаются спасти руку изувеченному парню, жизни его уже ничего не угрожает.