Дефицита не будет, если отслеживать товарные потоки

В аптечной сети моментально раскупили одноразовые маски и перчатки, которые тут же появились в продаже, но в другом месте и по другим ценам. Аналогичная ситуация случилась с антисептиками и популярными лекарствами от гриппа.

При этом, нет системы мониторинга, которая может дать оперативный срез – где и сколько товаров первой необходимости и лекарств находится в магазинах, сколько на складах, как можно перенаправить поставки.

Но не совсем так. Государство планомерно выстраивает такую систему уже два года, и 1 июля 2020 года наступает очередной этап. В России вводится обязательная маркировка и прослеживание лекарств. Эта система с октября 2019 годы уже действует для ряда препаратов высокозатратных нозологий (для лечения онкологических и других тяжелых заболеваний), а теперь она распространяется на все лекарства.

Технология уже работает для сигарет, шуб, скоро распространится на обувь, молоко и воду парфюмерию, шины и фототехнику.

То есть государство через систему маркировки имеет полную картину наличия товаров по всем сетям, складам и, в случае с лекарствами, медицинским учреждениям в реальном времени и может принимать оперативные меры для обеспечения доступности и контроля цен.

С другой стороны, покупатель может сам просканировать этот код в аптеке, если установит на телефон приложение Честный знак – так называется система. По коду он увидит полную информацию: кто произвел и поставил лекарство, срок годности, цену, если лекарство в перечне жизненно важных препаратов. Тут же в приложении можно пожаловаться в официальные органы, например, на цены или если при сканировании вам показывают информацию, что такого кода нет, а значит лекарство нелегальное (фальсифицированное, контрабандное и т.д.)

В кризис, как сейчас, важно дать людям возможность прямого контроля за происхождением и оригинальностью лекарств и продуктов питания. На ажиотаже часто пытаются нажиться продавцы фальсификата и контрафакта. Именно о них говорил президент, когда призывал усилить ответственность и борьбу с контрафактными лекарствами перед разрешением интернет-торговли в этой сфере.

Система маркировки косвенным способом уже помогла избежать настоящего дефицита лекарств. Производители и дистрибуторы перед 1 января 2020 года (маркировать все препараты планировалось с этой даты, но позже отрасли дали отсрочку до 1 июля) стали делать запасы на складах перед введением маркировки, что обезопасило их от рисков, связанных со сбоями поставок фармацевтических субстанций, большая часть которых поставляется из Китая. Это один из осязаемых эффектов, к которым приводит проект цифрового кодирования продукции и который можно видеть уже сейчас.

ЛЕКАРСТВА

Только за время эксперимента по маркировке лекарств объемы недоброкачественной продукции на рынке снизились в 2,5 раза, как сообщал министра здравоохранения, ранее глава Росздравнадзора, Михаил Мурашко на парламентских слушаниях в Госдуме в декабре 2019 г. Нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы сократился в 10 раз, посчитал производитель Биокад.

Благодаря маркировке удалось выявить фальсифицированный препарат «Калетра» (для лечения ВИЧ-инфекции). Недавно СМИ сообщали о вскрытии схемы хищения онкологических препаратов из больниц для продажи даже не на черном рынке, а в открытую в аптеках. Это 100 млн. ущерба государству, и лишение помощи реальных больных.

Все это станет невозможным. Более того, в 2018 г. категория препаратов стоимостью менее 20 рублей увеличилась на 568 наименований, из них 440 упали в цене, по данным агентства DSM. Это связано с тем, что препараты дешевле 20 руб. маркируются за счет оператора системы – Центра развития перспективных технологий, который работает в формате государственно-частного партнерства. Это позволяет создавать систему без затрат из бюджета, за счет акционеров ЦРПТ – Ростех и компании Алишера Усманова и Александра Галицкого вкладывают 220 миллиардов рублей.

СИГАРЕТЫ

После введения маркировки в марте 2019 года, на рынке выявлено 30% новых табачных производителей: 10 крупных производителей сигарет в конце 2018 г. – начале 2019 г. начали передавать сведения в ФНС о максимальной розничной цене (МРЦ). Помимо того, что в ФНС начали подавать данные компании, которых ранее вообще якобы не существовало (де-факто эти компании просто работали в серой зоне, не обеспечивая качество продукции и оплату налогов), подачу данных также возобновили компании, которые были зарегистрированы несколько лет назад, но не подавали данные. С большой долей вероятности они также выпускали продукцию без акцизов, но решили обелиться с введением новой системы контроля.

ОБУВЬ

За пять с половиной месяцев обязательной маркировки обуви можно говорить о 6-кратном обелении рынка. С октября 2019 года, когда обувщики смогли получать коды маркировки, компании заказали около 2 млрд кодов. Количество уже выданных кодов в разы больше, чем официальный объем российского рынка обуви в натуральном выражении. По данным аналитиков Discovery Research Group и участников рынка, его объем оценивался примерно в 330-400 млн пар в год.

ШУБЫ

Маркировка шуб и меховых изделий в странах ЕАЭС введена с 2016 года. Произошло значительное обеление рынка: количество легальных изделий увеличилось в 13 раз, а продажи в рознице выросли в 7 раз. В России арестовано более 11,7 тыс. шуб, сумма нарушений – 582,5 млн руб. Рост поступления таможенных платежей в августе 2016 г. - ноябре 2017 г. составил 72,4% – с $184,6 млн до $318,3 млн. Поступления таможенных пошлин для Беларуси увеличились на 86%, для России – на 70%. Как подчёркивают в Евразийской экономической комиссии, маркировка также способствовала повышению адресности контрольных мероприятий, что в целом привело к снижению как административной нагрузки на бизнес, так и оптимизации затрат самих контролирующих органов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Что думают про маркировку обычные потребители, показал недавний опрос ВЦИОМ.

Почти каждый второй россиянин – 43% – сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% ее покупали, еще 22% видели в продаже. Большинство – 73% граждан – положительно относятся к инициативе маркировки. По мнению опрошенных, в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары – так считает каждый второй россиянин (55%). Также граждане считают, что нужно маркировать продукты питания (47%), молочную продукцию (23%), товары и продукты для детей (18%). Маркировка поспособствует снижению количества нелегальной продукции – считают 47% россиян. Более того, 58% и 59% опрошенных полагают, что маркировка повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями. Респонденты также заявили, что даже готовы переплачивать за маркированную, более качественную продукцию. Например, переплачивать за лекарства согласны 60% опрошенных, за продукты питания – 48%.

Большинство респондентов – 92% – считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность. 94% поддерживает ответственность для государственных органов, допустивших производство или продажу нелегальной продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов. Покупатель же, сознательно приобретающий нелегальную продукцию, по мнению 34% россиян, не должен нести никакой ответственности, или должен быть ответственен только морально. Так считают 29% опрошенных.