Неизвестные сообщили о «минировании» московских больниц и нескольких рейсов в Шереметьево

После сообщений неизвестных о «минировании» в Москве сегодня пришлось проверить служебными собаками несколько медучреждений.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, информацию о якобы заложенных в зданиях бомбах главврачам присылали по электронной почте. Подобные письма сегодня получили в Городской клинической больнице №39 в Савеловском районе, ГКБ имени Иноземцева в Измайлово, Институт хирургии им. А. В. Вишневского в районе станции метро Серпуховская.

По данным «КП» ни в одном случае информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

- У нас эвакуацию не проводили, - сообщили «Комсомольской Правде» в ГКБ имени Иноземцева. - Просто приехали сотрудники полиции, собаки были.

Такие же письма были отправлены и в аэропорт «Шереметьево». Там неизвестные «заминировали» три рейса - самолеты, вылетевшие из Москвы в Санкт-Петербург и Пермь, а также борт, который ждут в столице из Красноярска. Первые два самолета уже благополучно приземлились, их обследовали и ничего опасного не нашли. Летящий из Сибири «Боинг» еще в воздухе, его ожидают около 18:50.

Напомним, новая волна «минирований» началась в России осенью 2019 года. Тогда после анонимных сообщений о бомбах эвакуировали суды, школы, торговые центры. В марте нынешнего года «террористы» начали рассылать электронные письма о «бомбах» в самолетах.