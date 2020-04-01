На сайте «Госуслуги» появился «журнал о самочувствии и соблюдении карантина»: как и кому его нужно вести

На сайте «Госуслуг» появился «Дневник наблюдения за состоянием здоровья». Заполнять журнал о самочувствии для граждан Москвы в период карантина могут все желающие. При наличии серьезных симптомов (высокая температура и затрудненное дыхание) нужно сразу вызывать скорую помощь. Если же есть сомнения, то подсказку об этом система выдаст в случае выявления соответствующих показаний в ходе опроса.

- Специальный сервис, посвященный коронавирусу, и позволяющий определить свою принадлежность к группам риска, а также вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья создали Минздрав России совместно с Минкомсвязью России на Едином портале госуслуг, - рассказали в Министерстве здравоохранения России.

Был разработан понятный и удобный опросник. Результаты ответов дадут понять: относится ли гражданин к группе риска?

- Нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома 14 дней для того, чтобы не подвергать опасности окружающих, - объяснили в Министерстве здравоохранения России.

Информация будет передаваться на уровень субъекта РФ – в медицинское учреждение города, где фактически живет человек. Для этого важно указывать номер ОМС.

Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг - даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Инструкция

Дневник наблюдения за состоянием здоровья:

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/), указав паспортные данные, СНИЛС и другие личные данные.

Шаг 2. Пройдите опрос на портале. Укажите сведения о себе и данные о вашем состоянии здоровья:

- были вы за границей в последние 14 дней, проживаете или находитесь в одном коллективе с лицами, которые имеют признаки респираторных заболеваний или вернулись из других стран в последние 14 дней;

- ваш текущий статус: карантин, лечение на дому, госпитализирован, здоров;

- оценка самочувствия: температура, пульс;

- жалобы и симптомы: сухой кашель, мокрый кашель, одышка, боль в горле, боль в мышцах, насморк, боль в груди;

- указать паспортные данные, номер ОМС и поставить галочку «я согласен предоставить сведения медицинской организации».

Важно

Сохранение данных в дневник возможно не чаще раза в сутки.

Кстати

Кто обязан заполнять дневник наблюдения за состоянием здоровья?

-Каждый человек, прилетевший в Россию, теперь обязан ежедневно заполнять журнал о самочувствии и обязательно находиться в условиях самоизоляции.

- Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, в том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина, - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением коронавируса.