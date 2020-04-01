Из-за сбежавшего из-под карантина москвича в Подмосковье отправят на самоизоляцию несколько десятков посетителей больницы.

В подмосковной Лобне днем в среду, 1 апреля, пришлось «эвакуировать» целую больницу.

Разгар рабочего дня. В коридорах центральной городской больницы довольно много людей. И вдруг посетители заметили среди врачей некоторое движение. К «гражданским» начали подходить с просьбой продиктовать свои личные данные: имя, дату рождения, домашний адрес. Народ, естественно, ничего не понимает. Как? Зачем? Что случилось?

Через пару минут к людям вышел главврач Павел Прокофьев и, протерев очки, рассказал историю… Одна из пациенток этот момент снимала на телефон и выложила запись в соцсетях.

- Сейчас в поликлинику пришел человек, который находится на карантине по коронавирусу, - сообщил собравшимся медик. - Он наблюдается в поликлинике города Москва. Узнав, что у него положительный тест на коронавирус, он уехал жить в деревню. Вчера у него поднялась температура, он вызвал скорую помощь и сегодня пришел делать сюда рентген, не сказав никому о том, что у него положительный тест на коронавирус.

По словам главврача, мужчина прошел через все здание больницы, посидел в очереди, сделал рентген.

- В этот момент уже пришла информация, что он нарушил режим самоизоляции… Мы его изолировали в боксированную палату. За ним приедет инфекционная бригада, которая его госпитализирует в инфекционный стационар. Но каждый из вас, кто находился в этот момент в поликлинике, каждый из вас мог оказаться невольно рядом с этим человеком. Это не факт, что мы заболеем. Тем не менее, каждого из вас мы должны записать, чтобы мы вас могли учесть. К каждому из вас подойдет бригада медицинских работников, чтобы взять мазки. Вы с этого момента попадаете на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого «доброго человека»…

Имя «доброго человека» (в огромных кавычках) известно. Михаилу Ж. 68 лет. Его уже поместили в инфекционную больницу.

По информации «КП», теперь из-за глупости беспечного дедушки в режим самоизоляции перейдут несколько десятков человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции: он подверг риску здоровых людей!

Тем временем этой историей заинтересовались в областной прокуратуре и Следственном комитете. Оба ведомства начали проверку.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об уголовной ответственности за нарушение карантина. В документе прописано, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, после которого произойдет по неосторожности массовое заболевание или отравление людей светит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо реальный срок до 2 лет.