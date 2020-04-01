Доставка еды в Москве: заказывают картофель фри и мороженое

Купить продукты в условиях коронавируса можно двумя способами: выйти в магазин или заказать доставку на дом. Многие стараются выбирать второй вариант, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми. «КП» уже давала список из 25 магазинов и ресторанов, которые готовы максимально быстро доставить еду. Рассказываем о других сервисах, которые привезут свежие продукты и оставят пакет под дверью.

Пятерочка

Оформить заказ и оплатить его картой возможно в мобильном приложении «Доставка Пятерочка». Обещают доставить овощи, фрукты, мясо, творог и другие товары в течение 1,5-2 часов, но в реальности заказов очень много и привозят товары позже.

- Доставляем в Москве по ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, а вскоре и по СЗАО. Доставка стоит 199 рублей, - рассказали в «Пятерочке».

Время доставки: до двух дней.

Сайт: https://5-delivery.ru/

Чистая Линия

Компания готова доставить мороженое в любом количестве, а также шоколад, молоко, сыр, сливочное масло. Ваш заказ привезут на следующий день с 9.00 до 21.00. Доставка по Москве и области - 300 рублей, при заказе от 1000 рублей – заказ привезут бесплатно.

- Мы способны бесперебойно выполнять до 10 000 заказов в день не только по Москве, но и по Московской области. Специально для этого купили еще 500 машин. Доставку осуществляем напрямую с производства в стерильных упаковке и автомобиле, который проходит стерилизацию. Оплата - исключительно онлайн. У курьеров есть средства индивидуальной защиты, - рассказали в компании «Чистая Линия».

Время доставки: на следующий день.

Сайт: www.omoloko.ru

СберМаркет

Сервис может доставить еду из магазинов «Metro», «Лента», «ВкусВилл», «Ашан», «Азбука Вкуса».

- Мы переживаем повышенный спрос на услуги доставки. Сейчас принимаем заказы максимум на шесть дней вперед. Также некоторых товаров может не оказаться на полках магазина к моменту сборки заказа. Не волнуйтесь, в этом случае сборщик обязательно позвонит вам и предложит замену, - сообщают в сервисе доставки «Сбермаркет».

Первая доставка составит 98 рублей, последующие - 158 рублей. К заказам более 30 кг применяются корректировки: + 5 рублей за каждый дополнительный 1 кг.

Время доставки: через шесть дней, с 8.00 до 1.00.

Сайт: https://sbermarket.ru/

Депо

Фудмолл «Депо.Москва» открыл собственную службу доставки. Теперь можно оформить заказ на товары первой необходимости, продукты с рынка (хлеб, овощи, фрукты, фермерский сыр, колбасы, муку, чай, сладости).

- Все заказы собираются служащими в масках и перчатках, - рассказали в «Депо.Москва».

К тому же можно заказать блюда из более 20 корнеров, в их числе SEBB’s Raw&Fire, Тайга, Mac&Cheese, K-Town Korean BBQ, Три утки, Chowder&Pie, Бакинский уголок, Kritikos, Black Star Burger, Бэтмен и Узбеки. Доставка осуществляется бесплатно в пределах МКАД при заказе от 2000 рублей, за пределами МКАД — от 3000 рублей. Заказ можно оформить с 10.00 до 20.00.

Время доставки: 2-3 часа.

Сайт: https://depomoscow.ru/news/dostavka-depo.

Wildberries

Доставят каши, макароны, печенье, молоко, кофе, какао, орехи, сахар, специи.

- Мы сделали доставку бесконтактной и бесплатной. Курьер позвонит вам и оставит доставку у двери, - рассказали в компании.

Время доставки: на следующий день.

Сайт: https://www.wildberries.ru/services/besplatnaya-dostavka

Ozon

Здесь можно заказать не только чай, кофе, шоколад, хлеб, выпечку, орехи, специи, масла, макароны, гречку, но и рыбу, мясо, молочные продукты, грибы, зелень.

- Для заказов больше 3500 рублей доставка составляет 0 рублей, для заказов меньше 3500 рублей — 249 рублей, - рассказали в компании «Ozon».

Время доставки: 1-2 дня.

Сайт: https://www.ozon.ru/category/produkty-pitaniya-9200/

Metro

Свежие и замороженные фрукты, овощи, рыба, дары моря, мясные и молочные продукты, бакалея, напитки, посуда, текстиль – все это можно заказывать, не посещая торговый центр «Metro».

- У нас можно выбрать нужные продукты онлайн и заказать доставку. Мы бережно соберем ваши покупки и доставим по указанному адресу. Минимальная сумма заказа 1000 рублей, - сказали в компании.

Время доставки: от 2 часов.

Сайт: https://www.metro-cc.ru/uslugi-i-servisy/delivery.

Igoods

Доставка более 80 000 товаров из 60 гипермаркетов Москвы, в их числе Metro, Лента, Globus, Карусель, Азбука Вкуса. Все товары в одном месте. И по ценам магазинов.

- На сайте отображаются текущие акционные цены продуктовых магазинов. Зону доставку можно проверить на сайте, - сказали в сервисе Igoods.

Время доставки: около 90 минут.

Сайт: https://msk.igooods.ru/

Dostaевский

Можно заказать пиццу, пироги, роллы, стритфуд, боулы. Доставка осуществляется по Москве по СВАО, САО, ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮАО и ЮВАО с 10.00 до 23.30. Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа — 400 рублей.

- Мы запустили бесконтактную доставку. Сделайте заказ привычным способом через сайт или приложение и оплатите его онлайн. Курьер привезет ваш заказ, позвонит в звонок, оставит у двери на сумке и отойдет на безопасные 3-5 метров. Человек забирает заказ и закрываете дверь, - рассказали в сервисе доставки Dostaевский.

Время доставки: 1,5 часа.

Сайт: https://msk.dostaevsky.ru/

Бахетле

Заказать горячую пиццу, торт на день рождения, пироги и кулинарию традиционных татарской, русской, восточной, итальянской кухонь, а также сыры, соления, молочную продукцию, рыбу и мясо по доступным ценам можно в «Бахетле», не выходя из дома. Минимальная стоимость заказа 7000 рублей, доставка будет бесплатная.

Время доставки: 1 день.

Сайт: https://bahetle.com/

Штолле

Пекарни продолжили работу и готовят сытные пироги с рыбой, курицей, а также с вишней, творогом и другими начинками.

- Доставим нашу продукцию в любую точку Москвы и ближнего Подмосковья. Мы усилили меры безопасности на производстве и при доставке, также вы можете заказать бесконтактную доставку, указав это в комментариях к заказу, - рассказывают в компании.

Доставка в дневные часы (8.00-21.00) при заказе от 6500 рублей бесплатно, если заказ на меньшую сумму – от 250 до 750 рублей (в зависимости от расстояния).

Время доставки: около 2 часов.

Сайт: https://msk.stolle.ru/dostavka

Му-му

Из кафе привезут блюда русской домашней кухни. Доставка с 10.00 до 22.00. Принимают заказы через сайт и мобильное приложение. Сумма минимального заказа – 950 рублей, доставка бесплатная.

- Время доставки пиццы и роллов может быть увеличено, - сказали в «Му-му».

Время доставки: 30-90 минут.

Сайт: https://www.cafemumu.ru/

Осетинские пироги №1

Можно заказать осетинские пироги, овощи на гриле, курицу, картофель фри, чизкейки.

- При заказах на сумму от 1000 рублей доставка бесплатная (в пределах МКАД). При заказе до 999 рублей действует платная доставка - 250 рублей. Доставка с 8.00 до 22.00, - рассказали в

Время доставки: 40-120 минут (в зависимости от адреса доставки).

Сайт: https://piroginomerodin.ru/