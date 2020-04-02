2020-04-02T14:21:20+03:00
Общество

Торговые сети в Москве создают "мобильные отряды" продавцов-кассиров и грузчиков

Кадровый резерв необходим, чтобы замещать заболевшие коллективы в супермаркетах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Кадровый резерв необходим, чтобы замещать заболевшие коллективы в супермаркетахКадровый резерв необходим, чтобы замещать заболевшие коллективы в супермаркетахФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

На сайтах свежих вакансий в Москве появились объявления о найме мобильных продавцов-кассиров и грузчиков с зарплатой от 40 до 55 тысяч рублей в месяц. Мобильность в данном случае подразумевает, что работать придется там, где скажут.

"Количество наших вакансий постоянно растет, поэтому мы приглашаем не только опытных сотрудников, но и молодых специалистов, проводя обучение и оказывая всестороннюю поддержку. Для нас важно обеспечить своих сотрудников интересной работой, достойной заработной платой и условиями труда", - обращаются кадровые агентства на сайтах вакансий.

Как стало известно "Комсомолке" торговые сети вынуждены создавать кадровый резерв, для того, чтобы была возможность заместить заболевших трудовых мигрантов "мобильным отрядом". Ведь из-за одного заболевшего приходится заменять весь коллектив. Похоже, что через некоторое время у москвичей появится возможность занять эти трудовые места у прилавков.

Напомним, в московском спальном районе на Северо-западе столицы у грузчика в супермаркете подтвердился анализ на коронавирус. Его госпитализировали накануне в городскую больницу. Во вторник вечером этот магазин закрыли на всю ночь для обработки, а уже утром открыли для покупателей. После ночной дезинфекции на рабочие места заступили работать новые мобильные охранники, продавцы и кассиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«От коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин»: Губернатор Подмосковья рассказал о режиме самоизоляции, системе пропусков и выплатах безработным
Андрей Воробьев вновь выступил с разъяснениями по вопросам, интересующим жителей Московской области
Новости 24
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов