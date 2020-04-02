Торговые сети в Москве создают "мобильные отряды" продавцов-кассиров и грузчиков

На сайтах свежих вакансий в Москве появились объявления о найме мобильных продавцов-кассиров и грузчиков с зарплатой от 40 до 55 тысяч рублей в месяц. Мобильность в данном случае подразумевает, что работать придется там, где скажут.

"Количество наших вакансий постоянно растет, поэтому мы приглашаем не только опытных сотрудников, но и молодых специалистов, проводя обучение и оказывая всестороннюю поддержку. Для нас важно обеспечить своих сотрудников интересной работой, достойной заработной платой и условиями труда", - обращаются кадровые агентства на сайтах вакансий.

Как стало известно "Комсомолке" торговые сети вынуждены создавать кадровый резерв, для того, чтобы была возможность заместить заболевших трудовых мигрантов "мобильным отрядом". Ведь из-за одного заболевшего приходится заменять весь коллектив. Похоже, что через некоторое время у москвичей появится возможность занять эти трудовые места у прилавков.

Напомним, в московском спальном районе на Северо-западе столицы у грузчика в супермаркете подтвердился анализ на коронавирус. Его госпитализировали накануне в городскую больницу. Во вторник вечером этот магазин закрыли на всю ночь для обработки, а уже утром открыли для покупателей. После ночной дезинфекции на рабочие места заступили работать новые мобильные охранники, продавцы и кассиры.