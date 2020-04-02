На пасхальные праздники в Москве отменили специальные автобусные маршруты

На весенние религиозные праздники в Москве отказались от специальных маршрутов до кладбищ и мемориальных комплексов в столице и по области. Напомним, в этом году 12 апреля православные отметят Вербное воскресенье, а 19 апреля - Пасху. По традиции каждый год в эти дни для верующих запускали бесплатные автобусы до кладбищ и храмов около них. Обычно такие линии работали в праздник с 5.30 до 19.00 с интервалом от 1 до 5 минут.

«Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены из-за распространения коронавирусной инфекции – это важно для безопасности жителей города, - сказал генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов. - Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома».

За последние недели на наземном транспорте Москвы усилили меры безопасности. Дезинфекцию автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проводят несколько раз в день - при каждом их возвращении и выезде из парка или депо, а также на конечных станциях. В салоне специальными дезинфицирующими растворами обрабатывают 100% поверхностей, к которым часто прикасаются пассажиры - поручни, стекла, сиденья, валидаторы.

«Специалисты используют только те дезинфицирующие средства, которые рекомендованы к применению Роспотребнадзором. Они безопасны для пассажиров», - уточнили в «Мосгортрансе».

Напомним, с 17 марта водители наземки не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту «Тройка», пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей – PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и др.

В Москве также приостановили льготный проезд для школьников 5 - 11 классов, учащихся колледжей, студентов и людей старше 65 лет. Для них социальные карты временно не работают. Записанные на транспортные карты билеты будут продлеваться. Кроме того, билеты на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, оплаченные на карте «Тройка», а также ТАТ продлят на пять дней, объявленные в апреле выходными.

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