«Мы пили на парковке, а потом ничего не помню»: на территории московского ТЦ мужчина зарезал знакомого

Поздно вечером в среду, 1 апреля, на территории парковки торгового центра «Авиапарк» двое мужчин распивали спиртные напитки. Приятели устроили гулянку прямо на улице. Алкоголь лился рекой, а закончилось все ссорой. Во время конфликта один из мужчин взял в руки нож и набросился на знакомого. От полученных травм 35-летний пострадавший умер на месте.

Полиция задержала преступника по «горячим следам». Мужчина был настолько пьян, что даже и не помнил из-за чего началась ссора.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «убийство», - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас подозреваемый отвечает на вопросы следователей. Решается вопрос о его аресте. Сотрудники ведомства изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на фасаде торгового центра. Они станут еще одним доказательством вины задержанного.

Тем временем, в крупнейшем в Европе торговом центре «Авиапарк» усилили работу службы охраны. Сам ТЦ из-за эпидемии коронавируса закрыт на карантин. Напомним, что в столице сейчас работают только продуктовые магазины и аптеки.

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