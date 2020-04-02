Лишь 15% всех новых пациентов с коронавирусом в Москве - люди старше 65 лет

За минувшие сутки московские врачи выявили еще 595 человек с коронавирусной инфекцией. Напомним, первый в столице и России пациент, заболевший COVID-2019 (московский футболист-любитель Давид Беров), был зафиксирован 4 марта. С тех пор, за неполный месяц, список подтвержденных случаев заражения на территории Москвы увеличился до 2475 человек.

В городском Оперативном штабе по коронавирусу рассказали о возрасте новых пациентов.

Специалисты отмечают, что 15% новых заболевших – пожилые люди старше 65 лет, 6% - старше 80. При этом самые многочисленные группы пациентов - люди, которые гораздо моложе.

«Почти 46% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет, - сообщили в Оперативном штабе. - Еще 6% из числа заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Напомним, с 30 марта всех жителей города обязали соблюдать режим самоизоляции, находиться дома. Такими мерами московские власти пытаются остановить распространение коронавируса среди горожан. Покидать свои дома можно лишь в случае крайней необходимости: сходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку, выгулять домашнего питомца, вынести мусор, либо - при обращении за экстренной медпомощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом были опубликованы в четверг, 2 апреля. По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с СOVID-19, инфекция за последние сутки выявлена еще у 771 россиянина. Большинство заболевших – это жители Москвы, плюс 595 новых случаев. Еще 43 диагноза «коронавирусная инфекция» поставлены жителям Подмосковья. (подробности)