В Подмосковья число пациентов с COVID-2019 выросло до 117 человек

Для многих россиян в последние дни новости начинаются со свежей статистики: сколько заболевших коронавирусной инфекцией выявили в их регионе. Оперативный штаб Московской области сегодня опубликовал новые данные по распространению заболевания.

За минувшие сутки число заболевших в Подмосковье увеличилось сразу на 43 человека. Таким образом общее число выявленных случаев COVID-2019 выросло до 117 человек. За весь период из больниц после успешного лечения выписали уже 17 человек. К сожалению, двух пациентов с коронавирусом спасти не удалось.

Сообщается, что с начала эпидемии в области сделали уже более 28 тысяч тестов на коронавирус.

Днем ранее Оперативный штаб Московской области по коронавирусу публиковал карту заражения: в каких муниципалитетах были госпитализированы пациенты, у которых подтвердили новую инфекцию. Больше всего среди заболевших жителей Одинцово (17 человек по состоянию на 1 апреля), Раменского (10 человек), Красногорска (9), Ленинского городского округа (9), Химок (7), Истры (6), Мытищ (6), Балашихи (5), Долгопрудного (5), Люберец (5) и Реутова (5).

Всего случаи коронавируса зафиксированы уже в 29 городских округах Московской области из 64.