2020-04-02T13:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В столице открыли «горячую линию» для тех, кто сидит на карантине

Медицинские психологи создали службу психологической помощи
Светлана ВОЛКОВА
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Медицинские психологи создали службу психологической помощиМедицинские психологи создали службу психологической помощиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Многие москвичи сегодня сидят дома. За порогом - коронавирус. Врачи рекомендуют лишний раз не выходить из квартиры ни пожилым, ни молодым.

- Тревожные новости в мире, рекомендации самоизоляции, ограниченное пространство являются испытанием для нашей психики, - рассказала Лариса Бурыгина, главный врач больницы № 4 имени Ганнушкина. - У нас появляется раздражительность, тревожность, страх, эмоциональная лабильность - частая смена настроения, а также негативные реакции по отношению к близким. Если коронавирус мешает спокойному восприятию мира, звоните в службу, специально открытую для ваших обращений. Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно.

В службе психологической поддержки столичные медицинские психологи помогут тем, кому эмоционально тяжело зависать дома из-за коронавируса. Обратиться за помощью можно по телефону (495) 150-54-45, ежедневно с 9.00 до 20.00.

Напомним, бесплатную психологическую помощь также можно получить:

- в любое время суток по телефону Московской службы психологической помощи населению (МСППН) по номеру 051 (с городского) или (495) 051 (с мобильного);

- в онлайн-чате на сайте www.msph.ru;

- по телефону горячей линии по вопросам коронавируса - (495) 870-45-09, с 8.00 до 21.00;

- по предварительной записи на дистанционную консультацию на сайте МСППН www.msph.ru.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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