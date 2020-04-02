В столице открыли «горячую линию» для тех, кто сидит на карантине

Многие москвичи сегодня сидят дома. За порогом - коронавирус. Врачи рекомендуют лишний раз не выходить из квартиры ни пожилым, ни молодым.

- Тревожные новости в мире, рекомендации самоизоляции, ограниченное пространство являются испытанием для нашей психики, - рассказала Лариса Бурыгина, главный врач больницы № 4 имени Ганнушкина. - У нас появляется раздражительность, тревожность, страх, эмоциональная лабильность - частая смена настроения, а также негативные реакции по отношению к близким. Если коронавирус мешает спокойному восприятию мира, звоните в службу, специально открытую для ваших обращений. Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы. Все консультации проводятся анонимно.

В службе психологической поддержки столичные медицинские психологи помогут тем, кому эмоционально тяжело зависать дома из-за коронавируса. Обратиться за помощью можно по телефону (495) 150-54-45, ежедневно с 9.00 до 20.00.

Напомним, бесплатную психологическую помощь также можно получить:

- в любое время суток по телефону Московской службы психологической помощи населению (МСППН) по номеру 051 (с городского) или (495) 051 (с мобильного);

- в онлайн-чате на сайте www.msph.ru;

- по телефону горячей линии по вопросам коронавируса - (495) 870-45-09, с 8.00 до 21.00;

- по предварительной записи на дистанционную консультацию на сайте МСППН www.msph.ru.