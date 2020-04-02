2020-04-02T16:39:28+03:00
Происшествия

В Подмосковье терапевт поликлиники заразилась коронавирусом от известного ресторатора, скрывшего свой отдых в Куршавеле

На третий день после визита медик попала в больницу, а пациент-обманщик к тому времени уже был в реанимации
Анастасия ВАРДАНЯН
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Виктория уверена, заразу она подцепила от пациента, который умышленно скрылВиктория уверена, заразу она подцепила от пациента, который умышленно скрылФото: REUTERS
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Врач терапевт из подмосковного города Красногорска, Виктория Савченкова уже почти неделю находится в НИИ Склифосовкого. У медика – коронавирус. Причем Виктория уверена, заразу она подцепила от пациента, который умышленно скрыл, что накануне вернулся из Куршавеля.

- 19 марта была на дому у пациента в Красногорске. Поставила ему пневмонию и отправила его на скорой в больницу. Пациент - медийная личность, известный ресторатор. Он скрыл от меня, что 10 марта вернулся из Франции. Об этом я узнала позже, когда посмотрела его фотографии в инстаграме. Оказалось, что он с женой отдыхал во Франции и во время моего визита они находились на карантине, - рассказала Виктория Савченкова. - Через 3 дня после его посещения, у меня поднялась температура. Я прошла тест и получила положительный результат на COVID-19. У ресторатора тоже подтвержден коронавирус и он лежит в реанимации в Коммунарке.

В Подмосковье терапевт поликлиники заразилась коронавирусом от известного ресторатора, скрывшего свой отдых в Куршавеле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Подмосковье терапевт поликлиники заразилась коронавирусом от известного ресторатора, скрывшего свой отдых в КуршавелеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сын Виктории в болезни матери винит именно ресторатора, который подло соврал медику, отвечая на вопрос о выездах за границу.

- Это история лжи, которую маме помогли раскрыть социальные сети. Этот человек мог заразить большое количество людей, - возмутился сын Виктории.

Сейчас женщина находится в больнице. За ее жизнь борются коллеги.

- Я не в лучшей форме, конечно, но к ней иду. Хочу сказать спасибо врачам, которые меня лечат. Буду рада быть здоровой и стать плечом к плечу с коллегами, - рассказала Виктория.

Имя пациента, подхватившего заразу в Куршавеле, медик этично не называет. Но надо сказать, рестораторов, в числе пациентов коронавирусной больницы в Коммунарке, о которой говорит Виктория, не так много. Точнее всего один. Это основатель знаменитого Duran Bar Илья Эстеров.

- Никогда не думала,что это коснется моей семьи, - написала на своей странице в инстаграм жена Ильи, Яна. - Это больше похоже на страшный сон. И моя жизнь поделилась на «до» и «после»... Илья сейчас находится в Коммунарке в реанимации. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Я с детьми самоизолировалась дома, чувствуем себя хорошо, без симптомов, молимся всей семьей, чтобы им поскорей стало лучше и мы смогли вернуться к прежней жизни. Берегите себя и своих близких. И не занимайтесь самолечением.

Еще одно совпадение. Илья Эстеров вместе с женой в начале марта отдыхал в Альпах. И по всей вероятности, болезнь настигла Илью именно там - во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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