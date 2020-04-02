Аэропорты Москвы при режиме самоизоляции: Домодедово закрывает парковки, а в Шереметьево разместили QR-коды

Самолеты из Москвы теперь летают только по российским городам. Аэропорты вовсе опустели? Нет. Люди продолжают летать. Вот и моя подруга на днях купила билеты на самолет себе и собаке. Они уже добрались в Калининград, где живут родители. Решили провести карантин дружной семьей. Хотя раньше своего пушистого бобтейла подруга ни за что бы не сдала в багажное отделение, томилась бы ради собаки в поезде 20 часов. Сейчас решила быстрым способом покинуть Москву.

Столичные аэропорты стали менее шумными, пассажиров мало, в связи с чем приняты ряд изменения в «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково».

«Домодедово» закрывает парковки

В «Домодедово» уже появилась специальная красная разметка, чтобы пассажирам было проще соблюдать безопасную дистанцию. Закрывают паркинги, потому что спроса на них нет.

- С 1 апреля временно закрыли паркинги P2, P6, P8, P9. Если вы оставили машину на одной из этих парковок, то сможете выехать без проблем. Но поставить снова машину именно здесь уже нельзя. Остальные парковки работают в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе «Домодедово».

В аэропорту осознают, что пандемия негативно отразилась на экономической ситуации в авиаотрасли и даже решили поддержать партнеров, отложив плановый пересмотр тарифов и сборов на свои услуги для авиакомпаний.

В «Домодедово» уже появилась специальная красная разметка, чтобы пассажирам было проще соблюдать безопасную дистанцию. Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

Ограничения на заграничные полеты совсем скоро могут и отразиться на международной галерее (терминальная зона), которую могут и закрыть на время. Сейчас ею пользуются лишь те, кто прибывают чартерными рейсами из других стран.

- Общепит работает в формате «на вынос», - рассказали в «Домодедово».

К тому же продолжает работать фабрика бортового питания, которая обеспечивает горячими завтраками, обедами и ужинами не только пассажиров, но и пилотов. Пришлось, конечно, уменьшить ежедневное производство (ранее фабрика поставляла еду и на международные рейсы).

«Внуково» выпускает ястребов

В соцсетях появилась информация, что «Внуково» закрывается с 1 апреля по 31 мая. В пресс-службе аэропорта дали опровержение.

- Работаем в штатном режиме, - прокомментировали во «Внуково».

Но с 1 апреля войти в терминал А возможно только при предъявлении бумажной (или электронной) маршрутной квитанции или посадочного талона.

- Провожающим и встречающим родственникам и близким пассажиров вход в аэровокзальный комплекс будет запрещен. Исключение будет сделано только сопровождающим лицам маломобильных групп пассажиров, - рассказали в пресс-службе «Внуково».

Уйти «на удаленку» не смогли службы безопасности, по энергообеспечению и водоснабжению, и даже орнитологи, которые продолжают выпускать ястребов, чтобы отпугивать птиц на территории летного поля и таким образом предотвращать столкновение птиц с самолетами.

В аэропорте закрыты магазины, кафе и рестораны. Однако в стерильной зоне ВВЛ (внутренних воздушных линий) можно купить горячую еду, общепит работает «на вынос».

Уже второй день пассажиров обслуживают только в терминалах В и F, остальные закрыли. А все потому, что из-за ограничений произошло сокращения пассажиропотока. Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

«Шереметьево» закрыл терминалы

Уже второй день пассажиров обслуживают только в терминалах В и F, остальные закрыли. А все потому, что из-за ограничений произошло сокращения пассажиропотока.

- Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии» переведены из терминала D в терминал В. А всем прибывающие международные чартерные рейсы – обслужат в терминале F, - рассказали в «Шереметьево».

Пассажиров просят не беспокоится, все пассажиры, прилетающие в Терминал F, проходят тройной медицинский контроль: еще на борту самолета меряют температуру тепловизорами, в зоне прилета - с помощью стационарных тепловизоров, дополнительная проверка и анкетирование при получении багажа.

В работающих терминалах нанесли яркую напольную разметку для сохранения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). К тому же в зонах прилета размещены инфопособия «Прилетели из-за границы? Оставайтесь дома», а еще с плакатов можно считать QR-коды, которые ведут непосредственно на страницу оформления электронного больничного.

- В терминале В открыты комнаты матери и ребенка. Можно комфортно провести время в бизнес-залах даже тем, у кого эконом билеты (с небольшой доплатой). К тому же мы продолжаем помогать в передвижении инвалидам, из терминала можно вызвать такси, не закрываем парковки, - рассказали «КП» в «Шереметьево».

Сейчас реализуется самый сложный этап проекта - строительство нового моста через реку Москва. Фото: Пресс-служба аэропорта Жуковский

«Жуковский» ждет морской сезон

Спокойнее всего сейчас в аэропорту «Жуковский». Оттуда уже несколько дней вообще не летают самолеты.

- Международные рейсы отменили, а внутренние – у нас не сезон. Чаще люди летали в Сочи и Симферополь. Сейчас никто не летит, потому что там тоже карантин. «Уральские авиалинии» сами заметили снижение покупки билетов и некоторые рейсы отменили, - рассказывают в аэропорту.

Хоть пассажиров в «Жуковском» сейчас нет, сам аэропорт работает, ограничений на вход нет. Тем временем продолжается строительство объездной автодороги аэропорту. Сейчас реализуется самый сложный этап проекта - строительство нового моста через реку Москва. Уже в 2022 году, когда введут в строй новый участок федеральной дороги М-5, будет обеспечено бессветофорное движение транспорта на всем протяжении маршрута от Москвы до аэропорта.

- А это позволит сократить время в пути от МКАД до аэропорта до 20 минут, - сказали в «Жуковском».

Кстати

Изменилось время движения «Аэроэкспресса»

С 1 апреля отправление поездов будет осуществляться один раз в час. Изменения связаны с уменьшением пассажиропотока.

Шереметьево

- в сторону аэропорта поезда с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час с 6.05 до 23.05,

- из аэропорта – каждый час с 5.15 до 23.15.

Домодедово

- в сторону аэропорта с Павелецкого вокзала будут отправляться каждый час с 6.00 до 23.00,

- из аэропорта – каждый час с 6.00 до 23.00,

Внуково

- в сторону аэропорта с Киевского вокзала будут отправляться каждый час с 6.00 до 0.00,

- из аэропорта – каждый час с 6.00 до 0.00.