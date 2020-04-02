Продление нерабочей недели в Москве: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Режим нерабочих дней в Москве продлевается до конца текущего месяца. Об этом стало известно после телевизионного обращения к жителям России Президента Владимира Путина.

Глава государства сообщил, что продлевает режим нерабочих дней до конца месяца - то есть, до 30 апреля включительно. При этом Президент подчеркнул: работодатели должны будут сохранить своим сотрудникам зарплату.

Владимир Путин отметил - если ситуация будет складываться благоприятно, режим нерабочих дней может быть приостановлен и раньше озвученного срока.

Напомним, ранее Президент России объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Также с 30 марта режим самоизоляции обязаны соблюдать все жители Москвы. Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», покидать свои дома можно лишь в случае крайней необходимости: сходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку, выгулять домашнего питомца, вынести мусор, либо - при обращении за экстренной медпомощью.

Очевидно, что продление нерабочей недели в Москве необходимо, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. В столице на текущий момент зарегистрировали 2475 случаев заражения COVID-2019. Список пациентов с подтвержденным диагнозом только за последние сутки увеличился на 595 человек. От нового вируса в российской столице скончались 19 человек.