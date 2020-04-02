2020-04-02T17:53:32+03:00
Происшествия

«Он с февраля жил в своем люксе»: миллионер Умар Джабраилов в Москве попал в больницу из отеля с ранами рук

Экс-сенатор Чечни сейчас находится в психо-соматическом отделении НИИ Склифосовского
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Сейчас Умар Джабраилов находится в психо-соматическом отделении НИИ Склифосовского. Фото: ИТАР-ТАСС Сергей УзаковСейчас Умар Джабраилов находится в психо-соматическом отделении НИИ Склифосовского. Фото: ИТАР-ТАСС Сергей Узаков
Изменить размер текста:

В одной из гостиниц на Измайловском шоссе настоявший переполох устроил известный постоялец, экс-сенатор Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов. В ночь на четверг, 2 апреля, из его номера люкс доносились странные крики.

Сотрудники отеля сразу позвонили в скорую. Бизнесмена экстренно госпитализировали с ранами рук.

- Он жил в отеле с февраля. Ходил всегда с охраной или водителем. Когда ночью открыли номер, то увидели его, - рассказала «КП» сотрудница отеля.

Однако о криминальной версии событий речи не идет.

- Он был в номере отеля один, - сообщили собственные источники «КП» в правоохранительных органах.

Сейчас Умар Джабраилов находится в психо-соматическом отделении НИИ Склифосовского. Его жизни ничто не угрожает. Три года назад экс-сенатор уже попадал в криминальные хроника. И тогда местом действия тоже была гостиница.

Напомним, в августе 2017 года Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле. Несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. Но миллионер отделался только штрафами. Тогда свои действия он объяснял «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

ДОСЬЕ «КП»

Умару Джабраилову 61 год. Он родился в Грозном Чечено-Ингушской АССР. Джабраилов учился в Москве, в Пушно-меховом техникуме Роспотребсоюза и в МГИМО (окончил экономический факультет). Служил в ракетных войсках. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В начале 90-х основал компанию ТОО «Данако», которая занималась поставками нефтепродуктов для государственных предприятий.

В 1994 году стал первым заместителем гендиректора СП «Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр». В 1997 году Джабраилов стал советником и.о. генерального директора комплекса «Рэдиссон-Славянская» и президентом группы компаний «Плаза». Был членом совета директоров банка «Российский капитал», в апреле 2001 года стал председателем совета директоров банка «Первое ОВК».

В декабре 1999 года Джабраилов заявил, что намерен баллотироваться в президенты России. Был выдвинут инициативной группой «Сила разума». В феврале 2000 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. В итоге на выборах он занял последнее, 11 место, набрав 0,08% голосов избирателей.

В 2004 году Джабраилов стал сенатором от Чечни, покинув должность президента группы «Плаза». В 2005 году он создает движение «Российское исламское наследие», цель которого — отстаивать права групп мусульман, изучающих ислам.

Джабраилов — почетный член Российской академии. По данным сервиса Спарк Интерфакс ранее он был совладельцам 19 компаний. На данный момент у него ничего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов