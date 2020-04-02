Профилактические меры в Москве от коронавируса до 1 мая: что будет сделано в городе и в какие сроки

В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции, поэтому все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года. Такое решение мэр города принял после выступления президента России Владимира Путина.

- Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы, - сказал Владимир Путин.

- Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе, - объяснил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Все подробности режима опубликованы в личном блоге мэра города Сергея Собянина, которые отметил, что нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля уже показывает, что это помогает сдерживать массовое распространение коронавируса.

- Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса, - сообщил Сергей Собянин. - С другой стороны, на рабочих местах и по удаленке продолжает трудиться достаточное количество людей.

Какие ограничения продлены до 1 мая 2020 год:

- жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции,

- продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля (до начала мая ждать не придется),

- в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах,

- запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха,

- срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года. Есть условие: в период самоизоляции не совершать более шести поездок,

- продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных,

Что будет работать в нерабочие дни?

- медицинские организации и аптеки;

- продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости;

- банки;

- организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы;

- организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса;

- непрерывно действующие организации (ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других предприятий);

- органы государственной власти,

- школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

Что будет закрыто в нерабочие дни?

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения.

А будет введение пропусков?

- Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома, - ответил Сергей Собянин.

Пропускной режим передвижения по городу пока не будут вводить. Сделают это только в двух случаях: развитии эпидемиологической ситуации или при росте количества нарушений домашнего режима.

Лучше не нарушать: какие штрафы

Соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий.

Напомним, что 2 апреля принята еще одна важная мера - штрафы для нарушителей режима самоизоляции. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин. Штрафы за нарушение уже определены: 4000 рублей при первом факте, 5000 - на второй раз. Автомобилистам выпишут штраф 5000 рублей. Законом также предусматривается перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы.

В городе планируют штрафовать и компании, которые вздумают работать подпольно. Речь о кафе, фитнес-клубах, салонах красоты, ночных клубах. Сотрудникам на месте выпишут штраф от 30 000 до 50 000 рублей, а юридическим лицам – от 200 000 до 500 000 рублей.

Принятые ранее меры в Москве:

- собственников жилья освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года;

- с 31 марта букмекерские конторы приостановят работу до особого распоряжения;

- для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов и многих других общественных заведений;

- соблюдения социальной дистанции 1,5 метра;

- жители обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

— если нужно вынести мусор.