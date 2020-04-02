2020-04-02T21:10:37+03:00
Общество

В Московской области ограничения из-за коронавируса продлили до 1 мая

Губернатор Андрей Воробьёв подписал новое постановление: за больными с COVID-2019 следят через гаджеты, расширен список жителей, которым будут делать бесплатные тесты
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: пресс-служба правительства Московской областиФото: пресс-служба правительства Московской области
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Московская область параллельно с Москвой продлила период ранее введенных ограничений до 1 мая. Напомним, сегодня с телевизионным обращением к жителям России выступил Президент Владимир Путин. Он объявил, что нерабочие дни продлены до конца апреля и дал полномочия субъектам РФ самостоятельно принимать решения о расширении антикоронавирусных мер.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление - ситуация непростая, меры усилены.

Напомним, одним из первых ограничений, запущенных на волне роста числа заболевших коронавирусом, было введение режима самоизоляции для пожилых старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Тогда губернатор объявил, что в качестве поддержки они получат выплату в 4 тысячи рублей. Половина этих денег поступила на банковские карты еще тогда, в середине марта. В новом документе Андрей Воробьёв прописал, что вторую половину жители Подмосковья 65+ и граждане с хроническими болезнями получат 14 апреля.

С сегодняшнего дня, 2 апреля, пациенты с подтвержденным коронавирусом и их домочадцы обязаны указывать свою геолокацию - за их местоположением будут следить с помощью гаджетов. Это нововведение должно исключить малейшие риски перемещения таких людей вне больниц и домов.

Кроме того, в Московской области расширят список людей, которым будут делать тесты на COVID-2019 за счет регионального бюджета. В эти категории попали:

- люди, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией;

- имеющие диагноз «внебольничная пневмония»;

- жители старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- медработники, у которых есть риски заражения COVID-2019 на рабочих местах (их будут тестировать еженедельно);

- находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома- интернаты, учреждения ФСИН России).

Все компании и организации, которые продолжают работать (то есть, не попадают под ранее введенные ограничения), обязаны определить сотрудников, которые: 1) продолжают трудится на своих местах; 2) переведены на удаленку; 3) находятся в режиме выходного дня с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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