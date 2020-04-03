«За эти дни строители совершили небольшое чудо»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность нового инфекционного отделения в Звенигороде

Еще в первой половине марта, когда коронавирус стал очень быстро распространяться по Европе, в Московской области запустили меры экстренной подготовки к возможному распространению инфекции. COVID-2019 нужно было встретить во всеоружии. Сработали на опережение - по всей области перепрофилировали корпуса местных больниц под инфекционные. По щелчку пальцев такое не сделать. Здесь нужно учитывать совсем другой уровень безопасности. Другой тип инженерных коммуникаций…

Одной из таких точек стали корпуса нового инфекционного отделения в Звенигороде. Чтобы подготовить два здания (одно в 3 этажа, другое - в 7) к приему пациентов с коронавирусом, нужно было провести большой объем работ. 21 марта здесь закипел капитальный ремонт. На объект вывели около 600 строителей.

Сегодня на строительной площадке ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Перед нами стоит задача. И федеральное Правительство, и вся наша жизнь говорит о том, что мы должны подготовиться худшему (сценарию развития событий, - Авт.), но лучше - не допустить его, - рассказал Андрей Воробьёв. - За последние три недели (учитывая срок подготовки к старту работ, - Авт.) строители небольшое чудо совершили - работали круглосуточно. Теперь здесь отдельная вентиляция, изолированные боксы, в общем все то, что позволяет сегодня лечить инфекционные болезни и в тяжелой стадии, и в средней, и лёгкой.

Новое инфекционное отделение рассчитано на 600 койкомест, в том числе 35 реанимационных. В ближайшие дни здесь установят 35 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.

Андрей Воробьёв сообщил, что уже на следующей неделе больница начнет принимать пациентов.

- Таких инфекционных коек Московская область предусмотрит концу месяца порядка 5 тысяч. Это очень большая работа и нам здесь очень здорово помогает федеральное Правительство, деньги на дорогостоящее оборудование мы получаем дополнительно.

Губернатор добавил, что в регионе создано порядка 1400 коек и сейчас только 83 из них заняты: «Дай бог, чтобы эти койки всегда оставались в таком подготовленном состоянии и пустыми. Для этого - большие серьёзные мероприятия по самоизоляции, особенно старшего поколения».

После обхода Андрей Воробьёв пообщался с медиками, которые будут здесь трудиться.

- Оснащение больницы - на хорошем уровне, - рассказала после встречи с губернатором главная медсестра клинического центра Ирина Башлыкова. - Персонал мы, конечно, подготовили. Мы все отучились в Коммунарке (там находится главная в Москве больница, где занимаются самыми сложными пациентами с коронавирусом, - Авт.). Всё, что мы там смогли почерпнуть, мы передали нашим сотрудникам. Врачи у нас получили 17 сертификатов. Люди хотят работать, они готовы. Хотя, конечно, нужны еще специалисты - врачи-реаниматологи, медсестры, санитарки понадобятся. Их всегда не хватает, в любое время. Но люди идут, звонят.

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что сейчас в Московской области идет реконструкция сразу 12 больниц, которые смогут принимать больных коронавирусной инфекцией.

- Эти больницы расположены по всей области. Это не только Звенигород, но и Талдом, Солнечногорск, Жуковский, Егорьевск и другие точки. Мы все их рассчитываем окончить в разные сроки, но самый поздний срок - 21 апреля.

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