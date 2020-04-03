В Москве от коронавируса скончались еще четыре пациента

За нынешний день в московских больницах умерли еще четыре человека, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Стоит отметить, что среди умерших есть мужчина 34 лет. Ранее среди летальных случаев на территории столицы столь молодых людей не было.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Москве были зафиксированы 2923 случая заражения коронавирусом.

Также по данным Оперативного штаба за день в городе провели 14 тысяч тестов на COVID. Из них 10 тысяч выполнили в городских лабораториях, по 2 тысячи - в федеральных и частных, которые также привлечены к работе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее введенный режим самоизоляции для всех жителей города до 1 мая 2020 года.