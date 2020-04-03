«Опасность распространения COVID-19 - уже не теория, а реальность»: Сергей Собянин продлил в Москве режим самоизоляции до 1 мая

Режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая. Иначе город не сможет эффективно противостоять распространению вируса.

По пути таких же ограничений сейчас идут крупнейшие города мира. А Москва, напомним, не только самый большой город России с серьезной плотностью населения, но и главный транспортный узел страны, ее деловой центр. Эксперты считают, что Россия очень вовремя начала вводить внешние и внутренние ограничения. Многие страны Европы и Нового Света, например, сделали это, когда остановить процесс было уже невозможно. По размерам и степени значимости для своей страны Москву можно сравнить, например, с американским Нью-Йорком. Однако масштабы распространения инфекции несопоставимы. За 2 апреля только в крупнейшем городе США выявили почти 8 тысяч новых зараженных, а в его больницах скончались около 1300 человек (да-да, за один день!). В Москве пока цифры совсем другого порядка. 595 подтвержденных случаев COVID-2019 за сутки и 19 умерших заболевших коронавирусом за месяц с начала эпидемии. К пику заражения мы пока еще не подошли. Но нынешние цифры, тем не менее, красочно иллюстрируют, что принимаемые меры - работают.

2 апреля Президент России объявил, что продлевает нерабочие дни до 30 апреля. При этом Владимир Путин дал полномочия субъектам РФ самостоятельно принимать решение о вводе тех или иных мер на своей территории.

О решении продлить режим самоизоляции еще на месяц Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте.

ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА ПОКА НЕ БУДЕТ

Один из ключевых моментов этого обращения к горожанам - комментарий по возможному введению пропускного режима на территории города. Об этом много говорили последние дни, обсуждали в соцсетях. Речь шла о введении для москвичей индивидуальных QR-кодов, которые давали бы возможность перемещаться по городу, или каких-то других вариантов пропусков.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома, - отметил Сергей Собянин. - Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен».

Впрочем, мэр пояснил, что городские власти к этому вопросу могут еще вернуться. Как тут вновь не вспомнить прошлую субботу, первый день «длинных выходных», когда многие москвичи вопреки всем рекомендациям и объяснениям ситуации отправились гулять по паркам и жарить шашлыки. День еще тогда выдался на редкость солнечный и теплый… На то, что на следующий день эта уличная активность резко стихла, возможно, повлиял обрушившийся на столичный регион холодный ветер со снегом. Синоптики обещают нам в ближайшие дни потепление. Но очень хочется надеяться на то, что после последних новостей о росте числа заболевших и умерших желающих радостно гулять по городу не будет.

«К этому вопросу (вопросу спецпропусков, - Авт.) мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима, - сказал Сергей Собянин. - Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого».

О ПОЖИЛЫХ И ШКОЛЬНИКАХ

Напомним, в середине марта Сергей Собянин обращался к пожилым москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания - при коронавирусе это группа высокого риска. Мэр (это была первая волна ограничений, которые вводили в городе) попросил их перейти на домашний карантин. Градоначальник сообщил, что в качестве поддержки на этот непростой период им выплатят по 4 тысячи рублей. Половину этих денег тогда же и перечислили. Вторую половину - рассказал Сергей Собянин - возрастные горожане и хронические больные получат 14 апреля.

Школьники и студенты до 1 мая продолжат учиться дистанционно.

На срок после 1 мая продлят неиспользованные проездные - ни деньги, ни поездки на «Тройках» горожане не потеряют. То же самое с льготным проездом учащихся.

«Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса. С другой стороны, на рабочих местах и по удалёнке продолжает трудиться достаточное количество людей. Мы сохранили устойчивое функционирование ключевых объектов инфраструктуры. Работают предприятия, выпускающие продукцию для борьбы с пандемией, организации оборонно-промышленного комплекса и другие важнейшие производства. Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. С одной стороны, необходимый для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономике. Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе».

ШТРАФЫ И КОНТРОЛЬ

В этот же день Сергей Собянин подписал закон об административных наказаниях для нарушителей карантина. Тема важная. Напомним, в Москве люди с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, могут лечиться на дому. Таких сейчас около 550 человек. На данном этапе этот закон адресован именно им - чтобы до полного выздоровление воздержались от выхода из дома.

«В стационар госпитализируются только по жизненным показаниям. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность - не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан».

За этой категорией граждан будут следить с помощью современных технологий - через гаджеты с геолокацией и систему распознавания лиц.

В первый раз нарушитель режима самоизоляции будет оштрафован на 4 тысячи рублей, при повторении - на 5 тысяч. В законе также прописаны штрафы для автомобилистов (те же 5 тысяч рублей). Однако на режим повышенной готовности, который ввел мэр, ограничений для автомобилистов не предусматривает. Но ситуация может измениться в будущем.

При этом стоит отметить, что суммы штрафов намного меньше, чем наказание за аналогичные нарушения в других странах. В некоторых районах Италии, например, за прогулки во время режима всеобщей самоизоляции оштрафуют на 5 тысяч евро, во Франции – 135 евро на первый раз и 1500 за повторное нарушение, в Испании за несоблюдение некоторых правительственных инструкций можно было выложить до 600 тысяч. Максимально жестко в Китае: если человек, у которого подтвержден коронавирус, продолжает посещать общественные места, ему светит вплоть до смертной казни.

«Опасность распространения COVID-19 - уже не теория. Это - наша реальность, - отметил Сергей Собянин. - Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов. Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса. И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан. Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни».

КСТАТИ

Хроника событий

2 марта. Роспотребнадзор подтверждает, что россии зафиксирован первый пациент с подтвержденным коронавирусом - у футболиста-любителя из Москвы Давида Берова болезнь протекает в легкой форме.

5 марта. В Москве вводится режим повышенной готовности.

8 марта. В России уже 17 зараженных.

10 марта. Сергей Собянин подписывает указ о запрете в Москве массовых мероприятий, рассчитанных на более чем 5 тысяч участников.

11 марта. ВОЗ объявляет пандемию коронавируса.

16 марта. Россия прекращает авиасообщение со странами Европы. Мэр Москвы сокращает число разрешенных массовых мероприятий до 50 человек, школы и колледжи уходят на дистанционное обучение, пожилым москвичам старше 65 лет и хронически больным предписано уйти в режим самоизоляции.

19 марта. В Москве скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом - 79-летняя женщина.

25 марта. Президент Владимир Путин объявляет нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля - работодатели обязаны сохранить своим сотрудникам зарплаты. В Москве запрещены любые массовые мероприятия, приостановлена работа кинотеатров, катков, спорткомплексов, ночных клубов и дискотек.

28 марта. В столице закрываются торговые центры и вообще все непродуктовые магазины. В режим самоизоляции уходят не только пожилые и больные горожане, но и вообще все жители города.

29 марта. Число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1000 человек.

2 апреля. Владимир Путин продлевает нерабочие дни до 30 апреля. В Москве ограничительные меры продлены до 1 мая. Сергей Собянин подписывает закон о штрафах нарушителям карантина.