2020-04-03T11:41:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 апреля 2020 года превысило 200 человек

К 3 апреля 2020 года число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 34
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Московской области постепенно увеличивается. По данным Оперативного штаба на 3 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе диагностировали 34 новых пациентов с подтвержденным COVID-2019.

«В регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции», - рассказали в Оперативном штабе.

Среди инфицированных больше всего жителей Одинцово (24 человека), Люберец (13), Ленинского городского округа (12), Химок (11), Мытищ (11), Раменского (11), Красногорска (9), Балашихи (8), Долгопрудном (6), Истре (6), Котельниках (5), Лобне (5) и Реутове (5). Всего случаи заболевания отмечены уже в 31 муниципалитете Московской области.

За весь период с начала эпидемии из подмосковных больниц после успешного лечения выписали 17 человек. Зафиксированы два случая с летальным исходом среди пациентов, у которых был подтвержден вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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