Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 апреля 2020 года превысило 200 человек

Число заболевших коронавирусом в Московской области постепенно увеличивается. По данным Оперативного штаба на 3 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе диагностировали 34 новых пациентов с подтвержденным COVID-2019.

«В регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции», - рассказали в Оперативном штабе.

Среди инфицированных больше всего жителей Одинцово (24 человека), Люберец (13), Ленинского городского округа (12), Химок (11), Мытищ (11), Раменского (11), Красногорска (9), Балашихи (8), Долгопрудном (6), Истре (6), Котельниках (5), Лобне (5) и Реутове (5). Всего случаи заболевания отмечены уже в 31 муниципалитете Московской области.

За весь период с начала эпидемии из подмосковных больниц после успешного лечения выписали 17 человек. Зафиксированы два случая с летальным исходом среди пациентов, у которых был подтвержден вирус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление о продлении всех ранее введенных ограничений до 1 мая 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

КСТАТИ

В Москве за сутки выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выписали еще 28 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

- Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться, - рассказала журналистам вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Строительство больницы в Москве для больных коронавирусом: К зданию практически полностью подвели инженерные сети

В Новой Москве продолжается строительство одного из крупнейших в столице инфекционных центров. Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в мире по указу мэра Сергея Собянина около поселения Вороновское откроют медицинский центр для пациентов с опасной инфекцией. По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 2923 человек, из них 168 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 20 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди них есть один пациент в возрасте 39 лет. (подробности)