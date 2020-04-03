Новые форматы жилья могут появиться в Москве: изолированные дворы и хранилища для туалетной бумаги

Коронавирус меняет мир на глазах, заставляя всех адаптироваться. Рестораторам приходится переосмысливать кухню и локации - ориентироваться на доставку, строители не прекращают работу и делают скидки на жилье, менять нужно подход и в развитии городских пространств. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал в эфире Capital Living Online, когда Москва сможет вернуться в привычный ритм.

Изолированные дворы

- Ключевые идеи, которые закладываются в развитие города, с точки зрения влияния на образ жизни общества, например, реновация или развитие набережных. Что такое реновация? Это улучшение пространства в квартире – больше метров, больше комфорта. Особенно это актуально в рамках карантина. Будет лучше подъезд, балкон. И более благоустроенная территория для занятия спортом, прогулок – градация пространств. Например, в режиме изоляции двор мог бы быть изолированным, чтобы не «смешиваться» с большим количеством людей. Что касается развитие набережных – это мотивация проводить время на свежем воздухе, быть более активными. Эти все влияет на иммунитет.

Когда москвичи вернутся в городской ритм

- Мгновенно восстановится. Не думаю, что сейчас копится какой-то страх или недоверие к городским пространствам. Люди скучают по этому образу жизни и как только появится шанс, они мгновенно заполнят парки и спортивные площадки. Начнут ценить это больше и использовать в большем количестве. Не думаю, что долго будем входить в привычный городской ритм. В соцсетях многие говорят, что уже гигантское количество людей хотят участвовать в забегах. Кризиса общественных пространств не будет.

Нормативы плотности населения из-за коронавируса

- Москва растет давно. Это не случилось 10, 40 лет назад, прошло более 100 лет. И не в зависимости от того, сколько строят жилья, Москва – это центр притяжения. Дома становятся ближе и выше – страшного в этом нет ничего, мы видим, что Нью-Йорк обладает высокой плотностью и насыщенностью инфраструктурой. Есть ошибочное суждение, что если в городе строить много жилья, то город станет плотнее – это не так. Если мы сравним плотность во время чумы или оспы, холеры, то мы увидим, что мы удаляемся от той плотности населения. Ведь болезни передаются от человека к человеку, а не от дома к дому. Идеи нового строительства по реновации в том, что мы исходим из регулярного роста населения Москвы. Квартальная застройка – это развитие сервисов на первых этажах, так более безопасно, чем все пойдут в большой магазин. Мы думаем о распределение потоков, чтобы не сталкивать массы в одном месте.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый формат жилья

- Если допустить, что это не разовая ситуация, то появятся новые форматы жилья. Логично будет предусматривать в жилье наличие спортзала, кинотеатра, хранилища для туалетной бумаги, зоны для общения – по два-три человека.

Экономия на аренду офиса

- Не будь сейчас вируса, его нужно было бы придумать. На самом деле, мы получили плюсы – навыки работы, оптимизацию всего. Тот же объем работ делается за счет меньшего ресурса. Вирус пройдет, а многие навыки будут использоваться дальше. Меньше логистики, меньше ездить нужно в офис. Это и экономия на аренду офиса. Видимо, рынок офисов будет иначе выглядеть. Будет больше времени для эффективности.

«Парящий мост» мог быть с лифтом

- Онлайн формата станет больше в работе у многих. Когда мы делали проект «Зарядья», то использовали формат онлайн – общение в сетях, пересылка медиа-контента. Было понятно, что нам нужно наличие «вау-ракурсов» - у нас появился «парящий мост» на фоне Кремля. Можно было сделать опору, лифт с набережной на мост, но это бы сделало конструкцию проще. Сейчас же у многих есть желание там побывать, потому что это круто.

Пересмотр парковочных мест

- Люди задают такие вопросы: где мое машиноместо? Но наличие машины не обязует предоставлять парковочное место. Город бесплатно не может дать всем бесплатные места - нет столько территории. Городу земля нужна и под другие задачи - не только под расстановку машин. С нормативами все в порядке. В таких комфортных городах, как Берлине, Нью-Йорке, Лондоне норматив позволяет при строительстве жилья сделать меньше парковочных мест или даже вообще свести к нулю.

Не просядет ли рынок строительства

- Видимо, все рынки просядут, в том числе и рынок стройки. Понятное дело, что покупательская способность не вырастет, если люди не будут работать месяцами. Стройка относится к вечным потребностям, как медицина, как общественное питание. Это не тема моды или прихоти – всегда нужно где-то жить и работать, всегда будут хотеть улучшать условия. Не думаю, что мы будем в долгом падении находиться, но кризис точно отразится. Что касается городских проектов, то у нас не было планов сворачивать какие-то строительства – распоряжений не было.