Собянин рассказал о работе телемедицины для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома

В столице создали службу телемедицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, находящимся на домашнем лечении. Услугами уже воспользовались 836 пациентов. Как работает телемедицина 3 апреля посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москва продолжает внедрять новые подходы к борьбе с коронавирусной инфекцией и лечению пациентов. В несложных случаях пациенты с диагнозом Covid-19 могут лечиться в домашних условиях в режиме самоизоляции. Но лечиться дома – не значит лечиться без наблюдения врача. Им в помощь организована служба телемедицинских консультаций. Врачи Центра телемедицины круглосуточно находятся на связи, в режиме онлайн могут оценить состояние больных, ответить на вопросы, дать рекомендации, – сказал Сергей Собянин.

Это относительно новый проект для пациентов с коронавирусной инфекцией. Начал работу 17 марта. Воспользоваться услугами могут больные старше 18 лет с подтвержденным диагнозом Covid-19, но состояние которых позволяет лечиться на дому (нет температуры) и не несет угрозы для здоровья. Телемедицинские консультации проводили в тестовом режиме на базе поликлиники №5, а с 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в школе № 548 на проспекте Лихачева.

Врачи смогут уделить около 13-15 минут (средний показатель). Такое время позволяет врачу за максимально быстро оценить состояние пациента и дать рекомендации.

- Телемедицинская помощь оказывается круглосуточно. Сотрудники работают по сменам в режиме 2/2 (дневная и ночная смены: два дня работают, два дня отдыхают), - уточнили в мэрии Москвы.

Как получить консультации?

- необходимо пройти регистрацию на специальной телемедицинской платформе Департамента здравоохранения города Москвы,

- с помощью аудио или видеосвязи, медики в режиме онлайн оценят состояние пациентов, выявят симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дадут рекомендации, ответят на вопросы пациентов,

- в ходе консультации врачи могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.

Телемедицина в действии:

- уже воспользовались 836 пациентов (по данным на 2 апреля 2020 года). Из них 94 человек перенаправлены врачами для проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи;

- службе работают более 200 специалистов Центра телемедицины Департамента здравоохранения, прошедшие дополнительное обучение для работы с пациентами с Covid-19;

- при необходимости можно проводить до 4000 консультаций в день.

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