Квартира на самом высоком этаже сдается в Москве в башне «Сити»

«Красота-то какая! Лепота!» - знаменитую фразу из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» наверняка произносит каждый, кто посмотрит на Москву с высоты. В столице для желающих полюбоваться красивой панорамой есть не только смотровые площадки, но и жилье для покупки и аренды. Разумеется, за лепоту придется доплатить

- Вид из окна - один из важнейших факторов стоимости квартиры, - говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. - В подавляющем большинстве случаев жилье на высоких этажах стоит дороже аналогичных в нижней части здания. Так, во всех высотках «Сити» на верхних этажах квадратный метр в среднем на 40% дороже, чем в апартаментах, расположенных ниже 10-го этажа, и на 25% дороже средних цен по корпусу. В небоскребах «Сити» примечателен именно вид на город с необычной высоты. Поэтому там практически нет разницы между квартирами, откуда видно центр столицы, и теми, в которых окна выходят на западные окраины города.

По его словам, совсем другая наценка получается на жилье с видами на уникальные здания.

- К примеру, на Остоженке квартиры, откуда виден храм Христа Спасителя, стоят на 25-30% дороже других, - объясняет эксперт. - Похожая наценка и в знаменитом «Доме на набережной» на улице Серафимовича. В нем квадратный метр в квартирах на высоких этажах с видом на Кремль на 30-35% дороже квартир с окнами в тесный двор. При продаже жилплощади наценка за красивый вид будет выше, чем при аренде жилья. В сделке по покупке недвижимости эмоции, готовность переплатить за нематериальные вещи вроде вида из окна, как правило, играют большую роль.

Мы узнали, какие квартиры с самыми красивыми панорамами сейчас продаются и сдаются в столице.

72-й этаж

Башня «ОКО» в «Сити»

Аренда - 490 тыс. рублей в месяц

Площадь - 200 кв.м.

Пока это самая высокая квартира для аренды в столице. В пентхаусе не только комнаты с окнами от пола до потолка, но и панорамная ванная. Можно нежиться в ароматной пене, любуясь огнями "Лужников" и высотки МГУ. А из спальни - вид на парк Победы. Плюс бонусы - потолки 4 метра, три санузла и дорогая отделка.

Пока это самая высокая квартира для аренды в столице

30-й этаж

Жилой комплекс «Северный ворота» в Астрадамском проезде

Аренда - 300 тыс. рублей в месяц

Площадь - 200 кв.м.

Для тех, кто любит огни большого города. Две стеклянные стены в спальне «покажут» цветущий Тимирязевский парк с одной стороны и Останкинскую башню с другой. И насколько хватает глаз - пятиэтажки, дворы, улицы, дороги, а над ними - огромное небо. В ванной комнате тоже сделаны две стеклянные стены. Одна - окно в город, другая - в спальню. Еще из бонусов - потолки 4 метра, теплые полы, четыре спальни.

Две стеклянные стены в спальне «покажут» цветущий Тимирязевский парк с одной стороны и Останкинскую башню с другой

7-й этаж

Исторический особняк во 2-м Обыденском переулке

Продажа - 411,9 млн. рублей

Площадь - 400 кв.м.

Пожалуй, в этом пентхаусе в центре Москвы открываются самые лучшие виды из панорамных окон и с просторных терасс. Квартира выходит на четыре стороны света. Из гостиной и спальни видно храм Христа Спасителя. Из других комнат - Кремль, Красный Октябрь, памятник Петру Первому и церкви Замоскворечья. Плюс бонусы - камин, встроенный в стену аквариум, потолки 4,5 метра.

Пожалуй, в этом пентхаусе в центре Москвы открываются самые лучшие виды

25-й этаж

Жилой комплекс «Алые паруса» на Авиационной улице

Продажа - 155,4 млн. рублей

Площадь - 365 кв.м.

Пентхаус занимает весь этаж. Из панорамных окон и террасы открываются шикарные виды на три стороны света. Отсюда можно любоваться Серебряным Бором, водными просторами Строгинской поймы и канала имени Москвы, ночными огнями большого города. Из остальных бонусов - персональный лифт, зимний сад, две ванные комнаты, три спальни.