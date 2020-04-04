2020-04-03T21:18:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 4 апреля 2020 года: число зараженных приближается к 3000, а в Мосгордуме объяснили, будут ли штрафовать автомобилистов

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 4 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
За сутки выписаны 28 человек, переболевших коронавирусомЗа сутки выписаны 28 человек, переболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В московских больницах за прошедшие сутки выявили 448 новых больных коронавирусом. Это намного меньше, чем сутками ранее (2 апреля было 595), но эксперты объясняют, что до пика эпидемии Россия еще не дошла. Всего число пациентов с COVID-2019 в Москве приблизилось к 3 тысячам, сейчас их 2923. При этом специалисты Оперштаба подсчитали, что более 53% новых зараженных - женщины.

Если говорить о хорошем: за сутки выписаны 28 человек, переболевших коронавирусом.

Сергей Собянин прокомментировал предложения платить всем сидящим на карантине из бюджета. Мэр Москвы отметил, что бизнес сейчас должен показать свою социальную ответственность.

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить сотрудников по отпускам. Речь идет пока о месяце. И у большинства предприятий хватит ресурсов».

Один из самых актуальных сейчас вопросов для москвичей касается возможности передвигаться по городу на машине. С разъяснениями выступил спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

В свою очередь медики советуют, если есть такая возможность, на время карантина перебраться за город, на дачу. И объясняют, почему.

Тем временем строительство новой инфекционной больницы в Новой Москве приближается к концу. К корпусам там уже почти полностью провели инженерные сети.

Интересно, что за время режима самоизоляции, когда число машин на улицах снизилось до минимума, воздух в российской столице стал в пять раз чище!

Улицы Москвы остаются безлюдными в пятый день режима полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов