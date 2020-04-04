Коронавирус в Москве, последние новости на 4 апреля 2020 года: число зараженных приближается к 3000, а в Мосгордуме объяснили, будут ли штрафовать автомобилистов

В московских больницах за прошедшие сутки выявили 448 новых больных коронавирусом. Это намного меньше, чем сутками ранее (2 апреля было 595), но эксперты объясняют, что до пика эпидемии Россия еще не дошла. Всего число пациентов с COVID-2019 в Москве приблизилось к 3 тысячам, сейчас их 2923. При этом специалисты Оперштаба подсчитали, что более 53% новых зараженных - женщины.

Если говорить о хорошем: за сутки выписаны 28 человек, переболевших коронавирусом.

Сергей Собянин прокомментировал предложения платить всем сидящим на карантине из бюджета. Мэр Москвы отметил, что бизнес сейчас должен показать свою социальную ответственность.

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить сотрудников по отпускам. Речь идет пока о месяце. И у большинства предприятий хватит ресурсов».

Один из самых актуальных сейчас вопросов для москвичей касается возможности передвигаться по городу на машине. С разъяснениями выступил спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

В свою очередь медики советуют, если есть такая возможность, на время карантина перебраться за город, на дачу. И объясняют, почему.

Тем временем строительство новой инфекционной больницы в Новой Москве приближается к концу. К корпусам там уже почти полностью провели инженерные сети.

Интересно, что за время режима самоизоляции, когда число машин на улицах снизилось до минимума, воздух в российской столице стал в пять раз чище!