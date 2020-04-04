Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 апреля 2020 увеличилось до 2923
В Москве коронавирус был подтвержден уже у 2923 человек. За сутки диагноз подтвердился у 448 человек. За это же время больницы после выздоровления покинули 28 пациентов. Таким образом, с начала вспышки болезни в столице излечилось 168 человек. Добрая часть заболевших - люди до 45 лет. Чуть больше половины из них - женщины.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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