2020-04-04T00:30:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 апреля 2020 года увеличилось до 211 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 4 апреля 2020
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Больше всего зараженных в Одинцово (24), Люберцах (13) и Ленинском городском округе (12).Больше всего зараженных в Одинцово (24), Люберцах (13) и Ленинском городском округе (12).Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За прошедшие сутки в Московской области было выявлено 34 новых случая коронавируса. Таким образом общее число заболевших в регионе - 211 человек. Больше всего зараженных в Одинцово (24), Люберцах (13) и Ленинском городском округе (12). С начала пандемии из больниц выписали 17 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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