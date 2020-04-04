Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 апреля 2020 года увеличилось до 211 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 4 апреля 2020
Больше всего зараженных в Одинцово (24), Люберцах (13) и Ленинском городском округе (12).Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За прошедшие сутки в Московской области было выявлено 34 новых случая коронавируса. Таким образом общее число заболевших в регионе - 211 человек. Больше всего зараженных в Одинцово (24), Люберцах (13) и Ленинском городском округе (12). С начала пандемии из больниц выписали 17 жителей области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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