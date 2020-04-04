2020-04-04T12:11:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве - моложе 45 лет

Среди заболевших коронавирусом в Москве вновь много молодых, вирус подтвердился еще у 14 детей [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Среди заболевших коронавирусом в Москве вновь много молодых, вирус подтвердился еще у 14 детейСреди заболевших коронавирусом в Москве вновь много молодых, вирус подтвердился еще у 14 детейФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве опубликовал статистику на 4 апреля. Среди новых заболевших почти половина это люди моложе 45 лет - 210 человек. Накануне было чуть меньше. Всего же за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 434 пациентов.

Среди новых заболевших есть 14 детей и подростков, а еще 15 пациентов старше 80 лет.

143 заболевших в возрасте от 46 до 65 лет.

52 пациента - в возрасте от 65 до 80 лет.

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- Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в оперативном штабе

До 30 апреля включительно в Москве действует режим полной изоляции. Вне зависимости от возраста жителям запрещено покидать дома. Уважительной причиной выхода являются поездка на работу, в магазин, аптеку, выгул животных или обращение ко врачу.

За сутки в России диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 582 человек. Всего под наблюдением стране свыше 205 тысяч граждан. Это не заболевшие, но контактировавшие с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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