Половина новых заболевших коронавирусом в Москве - моложе 45 лет

Оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве опубликовал статистику на 4 апреля. Среди новых заболевших почти половина это люди моложе 45 лет - 210 человек. Накануне было чуть меньше. Всего же за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 434 пациентов.

Среди новых заболевших есть 14 детей и подростков, а еще 15 пациентов старше 80 лет.

143 заболевших в возрасте от 46 до 65 лет.

52 пациента - в возрасте от 65 до 80 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением, - сообщили в оперативном штабе

До 30 апреля включительно в Москве действует режим полной изоляции. Вне зависимости от возраста жителям запрещено покидать дома. Уважительной причиной выхода являются поездка на работу, в магазин, аптеку, выгул животных или обращение ко врачу.

За сутки в России диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 582 человек. Всего под наблюдением стране свыше 205 тысяч граждан. Это не заболевшие, но контактировавшие с инфицированными.