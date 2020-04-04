«Главное сейчас защитить врачей от коронавируса»: в центре сердечно-сосудистой хирургии Бакулева открывают инфекционный корпус

Все больше московских больниц открывают инфекционные отделения для пациентов с коронавирусом. Уже очень скоро больных начнут принимать в центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. С 12 апреля, будет полностью перепрофилирован один из корпусов больницы на Ленинском проспекте.

- Уже сейчас в это отделение мы не принимаем новых пациентов. На следующей неделе все, кто проходит лечение в этом корпусе, будут переведены в другие отделения больницы. Сам корпус будут перепрофилирован, - рассказала «Комсомольской правде» исполняющая обязанности директора центра имени Бакулева, Елена Голухова. – В инфекционном отделении мы сможем обеспечить 124 места для пациентов.

Открытие инфекционного корпуса запланировано уже на 12 апреля. Главной проблемой для руководства центра стало отсутствие индивидуальных средств защиты для медиков. В таком количестве раньше больнице они попросту не требовались. А закупить их в короткие сроки самостоятельно оказалось сложной задачей.

- Нашим врачам предстоит работать в тяжелых условиях и при высоких рисках инфицирования. Главная задача - это обеспечение их всеми современными средствами защиты. И теперь они у нас есть. Закупить их помог благотворительный фонд «День первый». Мы благодарены им за помощь и надеемся, что они будут помогать нам и в дальнейшем, - отметила Елена Зеликовна.

Благотворительный фонд был создан всего 10 дней назад и главная его задача – противостояние распространению коронавируса. Помогать центру Бакулева и другим больницам столицы планируют на регулярной основе.

- Фонд "День Первый" создан для помощи в борьбе с эпидемией COVID-19. Его целью является организация закупок и доставки необходимых средств защиты и медицинского оборудования в Российскую Федерацию, а также накопление и распространение опыта и лучших практик борьбы с коронавирусом. Сейчас своей главной задачей фонд видит обеспечение всем необходимым врачей, которые ведут борьбу с пандемией, - рассказал Кирилл Маслиев, директор фонда по медицине. – Двумя самолетами министерства обороны РФ уже доставлено более 4 миллионов медицинских масок и респираторов, 12 тысяч защитных костюмов для врачей, 120 тысяч защитных очков, 2 миллиона латексных перчаток, бесконтактные термометры и другие медицинские изделия, в которых нуждаются врачи и специалисты, находящиеся на передовой борьбы с пандемией. Сейчас формируется третий самолет.

Средства зашиты от благотворительного фонда поступили в десятки больниц России. «День первый» поддержали знаменитые спортсмены и деятели культуры.

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Где в Москве будут лечить от коронавируса?

Главной больницей по лечению коронавируса с первых дней стал новый научный центр в Коммунарке, а также инфекционные больницы города. Но уже в ближайшие дни список медучреждений значительно расширят. По данным Минздрава с 6 апреля по особому указанию будут перепрофилированы 14 медорганизаций, среди которых 12 федеральных медицинских учреждений и два частных. Это — Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Количество коек для больных коронавирусом или с подозрением на него благодаря перепрофилированию вырастет на 3953.

И это только «первая волна»: с 13 апреля планируется перепрофилировать еще 12 федеральных медучреждений и одно частное, число коек вырастет на 5628. Сюда попали в том числе Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, Центральная клиническая больница Российской академии наук.

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Ещё 836 дополнительных коек для больных коронавирусом или подозрением на него может появиться благодаря перепрофилированию с 15 апреля пять федеральных медучреждений: Национальный медицинский исследовательский центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ранее ещё в семи столичных клинических больницах открыли отделения для граждан, у которых есть подозрение на коронавирус, среди них стационар на базе клинической больнице №67 имени Ворохобова. Отделения также развёрнуты в ГКБ №40 (Коммунарка), ИКБ №1, ИКБ №2, в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.